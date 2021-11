Amazon rozda za darmo rewelacyjne gry, w tym polski hit

Amazon ujawnił, jakie gry za darmo rozda użytkownikom usługi Prime Gaming w grudniu. Na liście jest kilka hitów, w tym polski Frostpunk.



Usługa Amazon Prime weszła do Polski z dużym impetem. W cenie zaledwie 49 zł na rok otrzymujemy dostęp nie tylko do Prime Video, darmowych dostaw i darmowego suba na Twitchu, ale również gier rozdawanych w ramach Prime Gaming. Właśnie poznaliśmy listę tytułów na grudzień. Jest dobrze!

Amazon Prime Gaming — darmowe gry w grudniu

Amazon ujawnił, że w grudniu tego roku rozda kolejne gry za darmo wszystkim posiadaczom Amazon Prime. Poznaliśmy nawet ich listę i zdecydowanie będzie w co grać w najbliższych tygodniach. W grudniu do oferty trafią:

Need for Speed Hot Pursuit

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie

Tales of Monkey Island Complete Pack

Na liście jest kilka ciekawych tytuł, ale z pewnością najciekawsze to Need for Speed Hot Pursuit oraz polski Frostpunk. Ze swojej strony polecam przede wszystkim naszą rodzimą produkcję autorstwa 11 bit studios. Jeśli jeszcze nie graliście, to zdecydowanie warto. Poza tym deweloper zapowiedział już drugą część.

