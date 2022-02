Jako gracze sami kręcimy na siebie bata, a oto dowód

Czy lubisz mikropłatności w grach? Podejrzewam, że większość z Was odpowie, że zdecydowanie nie. A jednak coraz częściej z nich korzystamy i tym samym dajemy deweloperom argumenty do dalszego ich stosowania.

Chociaż mikropłatności są obecne w grach niemal od zarania dziejów, to między innymi dzięki grom mobilnym zyskały na popularności. Dzisiaj są niemal wszędzie — w grach na telefony, konsole i komputery. Jakiego gracza nie zapytasz, to niemal zawsze odpowie, że ich nienawidzi i z nich nie korzysta. Jest spora szansa, że kłamie.

Activision Blizzard z rekordowymi wynikami

Najnowsze wyniki finansowe Activision Blizzard są przykładem tego, jak jako gracze sami kręcimy na siebie bata. Firma opublikowała raport zarówno za czwarty kwartał, jak i cały 2021 rok. Pomimo skandalu deweloper i wydawca może pochwalić się rekordowymi wynikami.

Cały rok został zakończony zyskiem na poziomie aż 8,8 mld dolarów. To o 800 mln dolarów więcej niż rok wcześniej, który również był rekordowy. Biorąc pod uwagę ogromny skandal obyczajowy, takie wyniki mogą dziwić.

Jednak najciekawsze w tym wszystkim jest to, jak dużo Activision Blizzard zarobiło na mikropłatnościach, do których zaliczają się różne dodatki DLC, elementy kosmetyczne, lootboxy oraz abonamenty, np. na World of Warcraft. Te wszystkie elementy odpowiadają aż za 5,1 mld dolarów zysku, co stanowi wzrost o 250 mln dolarów rok do roku.

To tylko pokazuje, dlaczego twórcy gier tak mocno stawiają na mikropłatności w grach. Odpowiedź jest prosta — bo to po prostu działa. Nie będę się wybielał. Sam korzystałem wielokrotnie z mikropłatności i otwierałem skrzynki, więc jestem tak samo winny. I tak sami kręcimy na siebie bata.

Zobacz: Techland może świętować. Dying Light 2 z dużym osiągnięciem

Zobacz: GTA VI oficjalnie! Kiedy możemy spodziewać się premiery?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: FP Creative / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot