Techland może świętować. Dying Light 2 z dużym osiągnięciem

Dying Light 2 zostało dobrze przyjęte przez recenzentów, ale trochę gorzej przez samych graczy. Pomimo tego polska gra Techlandu może się pochwalić dużym osiągnięciem.

Kilka dni temu zadebiutowała długo wyczekiwana, polska gra Dying Light 2. Recenzje są dobre. Na Metacritic produkcja Techlandu zebrała ocenę 79 punktów na 100. Nie jest to rewelacyjny wynik, ale jest bardzo dobrze.

Gorzej robi się, gdy spojrzymy na oceny samych graczy. Na wspomnianym Metacritic to zaledwie 5,1/10. Skąd taka różnica? Grze obrywa się przede wszystkim od włoskich użytkowników, którzy krytykują brak ich rodzimego języka. Oprócz tego gra krytykowana jest za liczne błędy, problemy z zabezpieczeniem DRM Denuvo oraz powtarzające się lokacje.

Dying Light 2 z dużym osiągnięciem

Pomimo tego Dying Light 2 już teraz może pochwalić się dużym osiągnięciem. Krótko po premierze gra była na Steamie uruchomiona przez 274,983 graczy jednocześnie. Taki wynik plasuje ją na 23. miejscu wszechczasów i to przed takimi hitami, jak Rust, No Man's Sky oraz Halo Infinite, a zaraz za The Elder Scrolls V: Skyrim i Destiny 2.

W tym samym zestawieniu niekwestionowanym królem jest PUBG z wynikiem ponad 3,2 mln graczy. Drugie miejsce przypada CS:GO z wynikiem 1,3 mln, a kolejne zajmują Dota 2 oraz Cyberpunk 2077, który w pewnym momencie był uruchomiony jednocześnie przez 1,054,388 osób.

