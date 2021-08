Google Play: za darmo aplikacje i gry o łącznej wartości prawie 90 zł!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić prawie 90 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Data Defense

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Data Defense to minimalistyczna, wciągająca gra typu Tower Defense. Tu jednak bronimy nie fizycznej wieży, a serwera w cyberprzestrzeni. Atakują go błędy, awarie i wirusy. Na każdym poziomie serwer ma inną konfigurację i trzeba ją wykorzystać, by jak najlepiej bronić się przed zagrożeniami, instalując odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające.

Gra nie ma reklam i działa offline. Znajduje się tu 50 map i 30 różnych konfiguracji serwerów. Można przechodzić kampanię lub grać w trybie przetrwania. Grze towarzyszy 15 ambientowych utworów.

Darkland : Cube Escape Puzzle Platformer Adventure

Normalna cena: 1,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Darkland to niezależna gra platformowo-logiczna z banalnie prostym sterowaniem. Wystarczy w odpowiednim momencie dotykać ekran, by przesuwać się do przodu. W sumie jest tu ponad 50 poziomów pełnych pułapek i ciekawych mechanik. Niedawno w grze pojawił się też edytor poziomów, dzięki któremu każdy może stworzyć własną planszę i udostępnić ją innym graczom.

Blue Light Filter Pro

Normalna cena: 8,09 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Blue Light Filter Pro to aplikacja ograniczająca emisję niebieskeigo światła przez ekran telefonu. W tym celu zmienia jego kolorystykę, nakładając przezroczysty, barwny filtr. Pozwala to złagodzić negatywny wpływ na sen i zmęczenie oczu. W ustawieniach aplikacji można ustawić harmonogram uruchamiania filtrowania oraz wybrać jeden z proponowanych kolorów.

Pro Qamp – odtwarzacz MP3

Normalna cena: 4,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Pro Qamp to odtwarzacz plików muzycznych z 10-zakresowym korektorem dźwięku. Można w nim ustawić własny profil brzmienia lub skorzystać z jednego z predefiniowanych ustawień. Jest tu także wyłącznik czasowy, możliwość losowania lub zapętlenia utworów, odtwarzanie z folderów lub z własnej biblioteki. Obsługiwane formaty plików to: mp3, mp4 / m4a (w tym alac), ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc i aiff.

Evertale

Normalna cena: 1,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Evertale to gra RPG w otwartym świecie. Pod pewnymi względami przypomina Pokemony. Ważną częścią rozgrywki jest chwytanie i trenowanie tajemniczych stworzeń i bohaterów – w sumie jest ich niemal 200 w całej grze. Ponadto jest tu mnóstwo eksploracji bogatego świata i poszukiwania cennych artefaktów podczas poznawania pięknej historii. Bitwy mogą odbywać się dwojako: turowo 4 na 4 lub ligi PvP w czasie rzeczywistym online, gdzie przyda się pomoc innych członków gildii.

How much can I Spend?

Normalna cena: 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków to menadżer wydatków osobistych. Nie służy jednak do monitorowania, na co wydawane są pieniądze, ale do informowania, ile jeszcze zostało przy danych założeniach budżetu. Aplikacja przyda się, jeśli nie starcza do pierwszego, przy oszczędzaniu i sprawdzaniu ogólnej kondycji budżetu. Może też rozwiązać problem, który zauważył Robert Kiyosaki – gdy pensja rośnie, rosną też wydatki.

Aplikacja jest bardzo prosta – należy podać jej kwotę wypłaty, ustalić termin kolejnej i ewentualną kwotę oszczędności. Na tej podstawie aplikacja wyznaczy dzienny limit wydatków. Aplikacja stosuje też kilka uproszczeń, obsługuje tylko jedną walutę i często zaokrągla kwoty, by nie zaciemniać obrazu finansów.

Hexanet White - Icon Pack

Normalna cena: 4,59 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Hexanet White to zestaw ikon dla Androida, zbudowany na bazie białych sześciokątów. Ikony są półprzezroczyste i świetnie się komponują z minimalistycznymi i ciemnymi motywami. Pakiet zawiera ponad 5 tysięcy ikon i prawie 40 specjalnie dobranych tapet. Ikony nadają się do stosowanie z różnymi launcherami, pełna lista została podana w Google Play.

Quiz G

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Quiz G to teleturniej na telefonie. Można sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę na różne tematy, od sztuki przez politykę, sport po gadżety i komiksy. Gra jest aktualnie dostępna tylko w języki angielskim, więc można przy okazji szlifować umiejętności językowe.

Manoir

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Manoir to interesująca platformówka–łamigłówka z interesującą rozgrywką i interesującym klimatem. Główny bohater musi przemierzyć nawiedzoną willę – stąd tytuł gry. Każde z pomieszczeń stanowi odmienne wyzwanie, a im dalej, tym trudniejsze są plansze. Niektóre rozwiązania wymagają nieszablonowego myślenia. Gracz ma 10 żyć i musi ukraść 30 diamentów z różnych części willi, a przy okazji nie dać się złapać. Warto dodać, że grę stworzyła jedna osoba.

