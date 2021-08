Google Play: za darmo aplikacje i gry o łącznej wartości prawie 140 zł!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić prawie 140 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

NT Kalkulator - Rozbudowany Kalkulator Pro

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

NT Kalkulator to rozbudowany kalkulator. Jest tu sekcja z podstawowymi operacjami, z operacjami naukowymi (trygonometria, stopnie, logarytmy, potęgi…), kalkulator programistyczny (podstawy 2, 8, 10 i 16), kalkulator czasu i daty, kalkulator kredytowy, a także przelicznik jednostek. Aplikacja ma oczywiście ciemną skórkę i nie wymaga żadnych uprawnień do działania.

Minerals Guide + Identifier

Normalna cena: 4,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play

MInerals Guide + Identifier to aplikacja pomagająca zidentyfikować minerały. Jest tu leksykon 1400 znanych minerałów z opisami, a także sprytna wyszukiwarka. Można oczywiście szukać po nazwie, ale można też podać kolory i twardość. Aplikacja jest prosta i bardzo ładna, nie zawiera reklam.

Money Manager Pro

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Aplikacja Money Manager to menedżer finansów osobistych, który pozwala śledzić wydatki osobiste, przypisywać je do różnych kategorii i skutecznie zarządzać wydatkami. Dostępna za darmo wersja Pro pozwala prowadzić rachunki w wielu walutach, utworzyć więcej niż jedno konto i tworzyć różne budżety i limity wydatków. Ponadto można utworzyć własne listy przychodów i wydatków z własnymi ikonami. Wydatki można wpisywać ręcznie, ale aplikacja może też odczytywać kwoty z potwierdzeń płatności, przysyłanych SMS-em. Można również skanować kody QR z rachunków, by ułatwić sobie życie.

My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

My Sheet Music to świetna aplikacja dla muzyków, która pozwala na szybką i łatwą cyfryzację nut. Aplikacja działa tak samo, jak liczne skanery dokumentów na Androida – wystarczy zrobić zdjęcie strony i podzielić zapis nutowy. Aplikacja zajmie się resztą. Wynikiem jest ciągły zapis, który może być odtwarzany w czasie grania na ekranie telefonu.

Alice Trapped in Wonderland

Normalna cena: 9,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Aplice Trapped in Wonderland to fantastyczna przygoda, ubrana w grę przygodową typu Point & Click. W grze znajdują się sprytne i momentami zabawne łamigłówki. Gracz wciela się w Alicję Liddel, która po wielu latach wraca do Krainy Czarów w ważnej sprawie. Tylko że tym razem Biały Królik wysłał jej list, a sny zwykle listów nie wysyłają… Grafika zdążyła się już nieco zestarzeć, ale udźwiękowienie i projekty poziomów stoją na wysokim poziomie, co powinno zrekompensować niedoskonałości obrazu. W końcu w tym gatunku najważniejszy jest pomysł.

Paranormal Territory 2

Normalna cena: 1,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Paranormal Territory to połączenie logicznych łamigłówek z klimatycznym horrorem. Wcielasz się w niej w detektywa, zajmującego się zjawiskami paranormalnymi. Pewnego dnia dostajesz list od przerażonych ludzi, w których domu dzieją się rzeczy o takim właśnie charakterze. Od razu wpadasz w straszne sidła, a celem gry jest wydostanie się z przerażającego domu.

Let The Pharaoh Free

Normalna cena: 4,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Let The Pharaoh Free to reinkarnacja dobrze znanej łamigłówki, w której trzeba „uwolnić” faraona. W tym celu trzeba tak przesuwać sarkofagi na niewielkiej planszy, by sarkofag faraona mógł swobodnie opuścić pokój. Nie jest to wcale trywialne zadanie, bo miejsca jest mało, a wyjście jest zawsze zastawione. W sumie jest tu ponad 2 tysiące plansz do rozwiązania.

Memorize: Learn Russian Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Memorize to seria aplikacji do nauki słówek, które regularnie pojawiają się w tej serii artykułów. Tym razem można za darmo pobrać aplikację do nauki rosyjskiego, zawierającą ponad 9 tysięcy przydatnych słów i zwrotów. Nauka bazuje na fiszkach (trzeba już znać angielski), które mają również nagrania wypowiadanych słów. Kolejne słówka są dobierane przez sztuczną inteligencję na podstawie aktualnego stanu wiedzy, potrzeby utrwalenia konkretnych kart oraz zwyczajów użytkownika. Aplikacja wyświetla też statystyki i informuje o prawdopodobieństwie wystąpienia słówek. Zawarte tu słownictwo wystarczy do przygotowania się do egzaminu TORFL.

Memorize: Learn French Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Sierpień zaczynamy z aż dwiema przecenionymi aplikacjami Memorize. Druga pomaga w nauce słówek w języku francuskim. Jest tu ponad 5 tysięcy słówek i zwrotów, w tym zestawy przygotowujące do egzaminów DELF/DALF, TCF i TEF.

IP Subnetting Practice

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

IP Subnetting Practice to aplikacja dla osób uczących się pracy z sieciami, w tym studentów, administratorów i specjalistów uczących się do egzaminów CCNA, CCDA, CCNP, CCIE i tym podobnych. Aplikacja generuje adres IP i maskę podsieci jako pytanie, a użytkownik musi na tej podstawie podać adres pierwszego, hosta, ostatniego hosta, adres sieci i broadcast.

VLSM Calculator

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

VLSM Calculator to aplikacja tych samych autorów, co IP Subnetting Practice i jest kierowana do tej samej grupy odbiorców: studentów, administratorów i innych specjalistów. Ten kalkulator znacząco ułatwia obliczanie variable length subnet mask – masek podsieci o zmiennej długości.

Subnet Calculator

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Subnet Calculator to zaawansowany kalkulator, pozwalający obliczyć maski podsieci i FLSM. Aplikacja jest w stanie rozwiązać zadania wymagające wyznaczenia maski, bitów maski, bitów na podsieć, z daną liczbą hostów w podsieci i liczbą podsieci. Są tu też przykłady i dodatkowe informacje o zakresach masek. Podobnie jak dwie aplikacje powyżej, ta również powstała z myślą o studentach, administratorach i osobach szykujących się do egzaminów Cisco.

Źródło zdjęć: Brooke Lark na Unsplash, Google Play, wł.

Źródło tekstu: wł., Google Play