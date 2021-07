Polecane smartfony do gier - sierpień 2021

Jaki jest najlepszy telefon dla graczy? Na co zwrócić uwagę, wybierając smartfon gamingowy?

Dawno minęły czasy, kiedy jedyną reakcją na słowa „gram na telefonie” był uśmieszek politowania i pytanie o najwyższy wynik w Snake’u. Dziś gry mobilne to poważny kawał rynku, a na graczy czekają już nie tylko proste tytuły w stylu Angry Birds, ale także pełnoprawne porty z dużych konsol oraz wymagające gry sieciowe. Trudno się w związku z tym dziwić, że do sklepów coraz częściej trafiają smartfony projektowane specjalnie z myślą o tego typu rozgrywce. Tu pojawia się jednak pytanie: które z nich są cokolwiek warte, a które to tylko wyrzucanie kasy w błoto?

Jak wybieraliśmy?

Podobnie jak w naszych pozostałych rankingach, także tym razem wybraliśmy 5 najlepszych naszym zdaniem smartfonów gamingowych. Spośród nich jeden otrzymał wyróżnienie „Wybór Redakcji”. Trafiło ono do urządzenia, które w naszej ocenie szczególnie powinno szczególnie przypaść do gustu mobilnym graczom.

Wybierając urządzenia konkretne urządzenia skupialiśmy się na parametrach istotnych z punktu widzenia mobilnej rozgrywki. Absolutnym priorytetem była dla nas wysoka wydajność. Choć smartfon gamingowy wcale nie musi mieć najmocniejszych podzespołów na rynku, to na pewno muszą być najmocniejsze w danym segmencie. Oprócz tego zwracaliśmy uwagę na kilka innych cech, które wpływają na lepsze wrażenia podczas grania. Mamy tu na myśli m.in. obecność głośników stereo, wyświetlacza z wysoką częstotliwością odświeżania czy czas pracy na baterii. Na dalszy plan zeszło natomiast wszystko to, co z gamingiem związku nie ma. Jasne porządny aparat to miły bonus, ale jeśli jakimś cudem nie dodaje FPS-ów, to z perspektywy naszego rankingu jest bez znaczenia.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Smartfony uszeregowane zostały w kolejności alfabetycznej. Wyjątek stanowi Wybór Redakcji, który znajdziecie na ostatniej stronie. Jak zawsze zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem smartfon gamingowy w ankiecie oraz zostawiania własnych propozycji w komentarzach.

