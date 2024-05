Assassin's Creed Mirage wkracza na telefony

W październiku 2023 roku Ubisoft wypuścił "Assassin’s Creed Mirage", grając na nostalgii fanów serii i wracając do korzeni franczyzy. Gra opiera się głównie na skradaniu się, parkourze i skrytobójstwach, a nie na elementach RPG.

„Assassin’s Creed Mirage”: Powrót do korzeni w wersji na smartfony

„Mirage” przenosi graczy w realia życia Basima, ulicznego złodzieja, który dołącza do tajnej organizacji Ukrytych. Akcja gry rozgrywa się w Bagdadzie IX wieku, w okresie Złotego Wieku Islamu, a jej skala jest znacznie mniejsza niż poprzedników serii. „Assassin’s Creed Mirage” trafił na platformy PlayStation, Xbox i PC, a jego wersja mobilna ma zostać wydana na iOS w czerwcu.

Ubisoft potwierdza — premiera już 6 czerwca

Gra została opracowana przez Ubisoft Sofia, a wersje na iPhone'a i iPada oferują te same doznania co wersja konsolowa. Jednakże sterowanie zostało dostosowane do ekranów dotykowych iPhone’a i iPada, by zapewnić graczom intuicyjne, wygodne i angażujące doświadczenie gry.

Co istotne, gracze będą mogli korzystać z międzyplatformowego progresu w grze i save'ów z innych platform dzięki Ubisoft Connect, co umożliwi przenoszenie postępów między wszystkimi dostępnymi platformami. Co więcej, gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej.

Pierwsze 1,5 godziny grania zupełnie za darmo

Francuski deweloper ogłosił, że „Assassin’s Creed Mirage” będzie można pobrać za darmo i grać przez 90 minut. Pełna wersja gry wspiera zakup uniwersalny i może być odblokowana jednym zakupem w aplikacji, co pozwoli na grę zarówno na iPhone’ie, jak i iPadzie.

Warto wspomnieć, że gra jest już dostępna do przedsprzedaży w App Store, jednak wspierane są tylko urządzenia iOS: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max oraz iPad Air i iPad Pro z chipem M1 lub nowszym. W wersji na iPhone'y gra ma pojemność 3,8 GB i zawiera następującą listę mikropłatności:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ubisoft

Źródło tekstu: PhoneArena, oprac. własne