Masz konto w mBanku? Pilny komunikat. Klientów czekają utrudnienia

W najbliższy weekend mBank planuje związaną z pracami technicznymi przerwę, poinformowano. Pewną niedogodnością może być fakt, że mowa o nocy z soboty na niedzielę.

Przerwy techniczne w bankach nie są niczym szczególnym, choć trzeba przyznać, że zazwyczaj instytucje organizują je tak, by uprzykrzyć życie klientom w stopniu możliwie najmniejszym.

W przypadku najbliższej przerwy w mBanku nie do końca to wyszło, gdyż wybrane usługi zostaną wstrzymane w nocy z soboty na niedzielę (10 - 11 sierpnia), kiedy to, znając życie, niektórzy zechcą rozerwać się na mieście.

W takim wypadku należy bezwzględnie pamiętać o zaopatrzeniu się w gotówkę, albo alternatywną kartę płatniczą, bo płatność środkami z mBanku nie będzie możliwa.

Od godziny 00.30 nie zadziałają płatności i przelewy BLIK, ani przelewy ekspresowe. Do tego o godzinie 2.00 dojdą również wszelkie płatności kartami i wypłaty z bankomatów.

Wówczas czasowo niemożliwe będzie również logowanie do serwisu transakcyjnego, włączając w to aplikację mobilną, jak i przeprowadzanie jakichkolwiek operacji za pośrednictwem mLinii - informuje mBank.

Planowo wszystkie niedogodności mają potrwać do 9.05. Lepiej nie zostać zaskoczonym, gdy trzeba będzie w środku nocy płacić na przykład za taksówkę.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: mBank, oprac. własne