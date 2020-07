Mastercard inwestuje w polski fintech Verestro S.A. To ułatwi spółce międzynarodową ekspansję.

Verestro S.A. powstał w 2011 roku jako uPaid Sp. z o.o. Od tamtej pory firma nawiązała współpracę z partnerami z czterech kontynentów, ma biura w Nowym Jorku, Sofii i Sao Paulo. Verestro specjalizuje się w rozwijaniu, integracji i zarządzaniu API dla banków i partnerów, np.: płatności NFC, HCE, QR i person-to-person, rozwiązań lojalnościowych, czy kart wirtualnych i zarządzania kartami i wydatkami. Verestro jest też wieloletnim partnerem programu Mastercard Engage.

Już teraz 85% przychodów Verestro pochodzi z rynków zagranicznych, a w planach jest dalsza ekspansja. Inwestycja Mastercard stanowi spore wsparcie w tym zakresie. Mastercard wesprze polski fintech nie tylko finansowo, ale też kontaktami. Współpraca otworzy spółce drogę do rozległej sieci globalnych partnerów finansowych i handlowych.

Polska jest rynkiem zaawansowanym, jeśli chodzi o rozwój płatności bezgotówkowych, szczególnie zbliżeniowych. To czyni kraj doskonałym kandydatem na regionalny hub fintech, w którym rozwijają się obiecujące spółki z obszaru płatności. Dlatego wspieramy spółki, takie jak operator BLIK-a czy Verestro. Jestem przekonany, że przed nią kolejne, spektakularne projekty biznesowe.

– mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe. Tomasz Kupka, Szef Sprzedaży Verestro, zdradził jakie plany ma Verestro:

Poza Europą stawiamy na zdobywanie nowych klientów w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Już prowadzimy tam projekty i cieszymy się bardzo dobrą reputacją. Wszystko to skłania nas do poszukiwania nowych miejsc do rozwijania działalności. Chcemy być bliżej naszych klientów i partnerów, dlatego planujemy otwarcie biur w Dubaju i Singapurze.