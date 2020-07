Mastercard Open Banking Protect w trzech fintechach. Otwarta bankowość będzie bezpieczniejsza

Mastercard Open Banking Protect to system ochrony otwartej bankowości. Mastercard poinformował, że wdrożyły go trzy czołowe fintechy.

Mastercard Open Banking Protect ma chronić organizacje, w których klienci mają swoje rachunki, przed niegodnymi zaufania lub nieautoryzowanymi zewnętrznymi dostawcami usług. Rozwiązanie wdrożyły już firmy Aion, DiPocket oraz Modulr. Trzy fintechy podpisały umowy na korzystanie z rozwiązania Protect, stanowiącego kluczowy element pakietu Mastercard Open Banking Solutions.

Open Banking – o co chodzi?

Open Banking to idea, wprowadzona za pośrednictwem dyrektywy PSD2, obowiązującej w Unii Europejskiej. Umożliwia ona zewnętrznym dostawcom usług dostęp do konta bankowego klienta za jego zgodą. Zgody można udzielić, by uzyskać dostęp do nowych produktów i usług, które przyniosą klientowi jakieś korzyści.

Za środki zgromadzone na kontach bankowych w dalszym ciągu odpowiadają jednak prowadzące je instytucje. Dlatego ważne jest, aby mogły szybko weryfikować wnioski otrzymywane w ramach infrastruktury otwartej bankowości od dostawców zewnętrznych (TPP).

Rynek dynamicznie się rozwija i pojawiają się nowe podmioty, z którymi instytucje zarządzające kontem nie miały wcześniej do czynienia. Właśnie w takich sytuacjach niezbędna jest dodatkowa weryfikacja. Potrzebne są nam niezwodne systemy do wczesnego wykrywania sygnałów ostrzegawczych, wskazujących na potencjalne oszustwo. To do akcji wchodzi Mastercard Open Banking Protect.

W ramach tego rozwiązania udostępniane są dwie kluczowe usługi:

weryfikacja licencji i certyfikatów — szybko sprawdzany jest status certyfikacji i rejestracji TPP we wszystkich istotnych bazach regulatorów;

— szybko sprawdzany jest status certyfikacji i rejestracji TPP we wszystkich istotnych bazach regulatorów; monitorowanie oszustw — system wykorzystuje dane sieciowe dotyczące określonego TPP i monitoruje jego zachowanie, aby wykryć ewentualne zmiany w typowej działalności. Ma to na celu blokowanie wniosków, które mogą okazać się nadużyciem.

Nowi partnerzy reprezentują różne segmenty rynku finansowego. Aion to cyfrowy bank, wykorzystujący sztuczną inteligencję. DiPocket dostarcza system płatności w modelu prepaid. Modulr zaś oferuje płatności jako usługę i konkuruje z hurtową i komercyjną bankowością transakcyjną dla firm.

Mastercard oferuje nie tylko ogromne doświadczenie w zabezpieczaniu transakcji. Jak powiedział Jim Wadsworth, wiceprezes ds. otwartej bankowości w Mastercard:

Współpraca jest kluczem do stworzenia prężnego rynku otwartej bankowości i z prawdziwą przyjemnością witamy firmy Aion, DiPocket i Modulr wśród partnerów Mastercard na drodze do zbudowania jeszcze bezpieczniejszego dla wszystkich uczestników.

Z badania przeprowadzonego niedawno przez Mastercard wśród europejskich instytucji finansowych wynika, że w kontekście ekosystemu otwartej bankowości obawiają się one przede wszystkim ryzyka oszustw i strat z tym związancyh. Na tym skomplikowanym rynku funkcjonują liczne organy regulacyjne, w tym 31 organów krajowych, a także 90 kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Weryfikacja dostawców zewnętrznych to ogromne wyzwanie logistyczne.

