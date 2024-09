Huawei w końcu dostarczył. Można płacić zegarkami

Po latach czekania w napięciu w końcu możemy płacić zegarkami Huawei Watch w Polsce. Tylko jest jeden haczyk.

Płatności zbliżeniowe zegarkiem zostały wprowadzone wraz z nowymi zegarkami Huawei z serii GT5, Huawei Watch D2 z pomiarem ciśnienia tętniczego oraz luksusowym Huawei Watch Ultimate Green.

Quicko na zegarkach Huawei Watch

Podobnie jak płatności wykonywane telefonem, płacenie zegarkiem również zostało rozwiązane nieco „na około”. Na zegarkach Huawei Watch Nie można bezpośrednio dodać karty płatniczej i mieć dostęp do wszystkich środków na koncie. Niestety albo stety, płatności są wykonywane z pomocą wirtualnej portmonetki Quicko. Aplikacja Quicko jest dostępna dla Androida i iOS.

Quicko to polski fintech, dostarczający między innymi fizyczne i wirtualne karty przedpłacone, elastyczne narzędzia do przesyłania pieniędzy (SWIFT, ELIXIR, SEPA) oraz właśnie narzędzia do płatności bezkontaktowych – w tym specjalnie dla zegarków z NFC. Huawei wybrał więc doskonałego partnera na polski rynek.

Haczyk, o którym mówiłam, to potrzeba doładowania portmonetki Quicko przed wyruszeniem w świat. Ma to swoje wady i zalety. Czasami dobrze jest mieć pewien limit wydatków, zwłaszcza na wakacjach albo przy wydzielaniu kieszonkowego dzieciom. Są jednak sytuacje, w których lepiej by było mieć dostęp do pełnej kwoty na koncie. To już kwestia indywidualna użytkownika.

By korzystać z płatności zbliżeniowych na zegarku Huawei Watch GT5, trzeba oczywiście założyć konto w aplikacji Quicko. Wymaga to potwierdzenia tożsamości, ale cały proces można przeprowadzić bez wychodzenia z domu – na selfie.

