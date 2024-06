Znany bank zwolnił 7 pracowników. Powodem klawiatura

Pewien bank postanowił zwolnić swoich pracowników. Powód? Zdaniem banku udawali oni tylko aktywność na klawiaturze, aby oszukać firmę.

Wells Fargo, jeden z największych banków w Ameryce, ogłosił właśnie nietypową serię zwolnień. Powód? Osoby, z którymi rozwiązano umowę miały… udawać aktywność na klawiaturze, by oszukać firmę na temat swojej rzekomej pracy. Jak podaje BBC, firma nie odpowiedziała na pytania o to, w jaki sposób odkryto domniemane przewinienia ani czy była ona związana z pracą zdalną.

USA zaostrza restrykcje dla home office

BBC potwierdziło w sumie siedem przypadków, w których pracownicy stracili dotychczasową formę zarobku, w tym jeden z nich dotyczył osoby, która zrezygnowała dobrowolnie po konfrontacji z roszczeniami. Jak dodaje portal, w sieci pojawiły się informacje o nawet kilkunastu członkach załogi Wells Fargo, których dotyczyło takie zwolnienie.

Praca zdalna wciąż jest popularna, ale w wielu przypadkach widać trend presji na powrót do biura ze strony firm. W Stanach Zjednoczonych nieco poniżej 27% płatnych dni w zeszłym miesiącu stanowiły dni pracy z domu, w porównaniu z ponad 60% w szczytowym momencie w 2020 r., wynika z badań przeprowadzonych przez profesorów z Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Business School, Stanford i University of Chicago, cytowanych przez BBC. Co ważne, w tym miesiącu w USA weszły w życie nowe przepisy, które oznaczają, że biura, których brokerzy używają do pracy w domu, muszą być kontrolowane co trzy lata. To także może docelowo doprowadzić do kolejnych zwolnień

