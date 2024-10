VeloBank rozdaje kody. Skorzystają nie tylko jego klienci

VeloBank ma prezent, z którego mogą skorzystać nie tylko jego klienci. Promując czytelnictwo, bank rozdaje kody do Legimi.

VeloBank wspólnie z Fundacją Powszechnego Czytania promuje czytelnictwo. Jego klienci otrzymają kod do Legimi – i to nie jeden, a dwa – dla użytkownika banku i bliskiej mu osoby.

Bank przytacza statystyki Biblioteki Narodowej, z których wynika, że 43% Polaków w 2023 roku przeczytało co najmniej jedną książkę. Choć to więcej niż w poprzednich kilku latach, VeloBank chce się przyczynić do dalszego podnoszenia statystyk.

Kody Legimi w VeloBanku – kto dostanie?

Kody do Legimi otrzymują wszyscy klienci VeloBanku – jeden jest przeznaczony dla nich i jeden dla ich bliskich osób.

Kod dostaje każdy, w podziękowaniu za bycie naszym klientem i aktywne korzystanie z naszych usług i to nie jeden kod, a dwa, również dla bliskiej osoby

– podkreśla Katarzyna Meissner, dyrektor zarządzająca Obszarem Komunikacji i Marketingu w VeloBanku.

Jak odebrać kod do Legimi w VeloBanku? Do wybranych klientów bank wysyła powiadomienia push w aplikacji, w których dziękuje za wspólne bankowanie i jednocześnie udostępnia kody. Użytkownicy, którzy otrzymali takie powiadomienie, ale je przeoczyli, znajdą wiadomość z kodami w aplikacji, w powiadomieniach (ikona dzwonka). Warto tam zajrzeć, bo wkrótce może już nie być dostępna. Wysyłka kodów została rozłożona na kilka dni, więc nie wszyscy otrzymali je jednocześnie.

Po otrzymaniu wiadomość należy wejść na stronę https://www.legimi.pl/velobank i tam wpisać kod, a następnie dokończyć formalności, odbierając darmowe e-booki.

