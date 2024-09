Twisto: darmowa karta i bezpłatne konto w planach premium

Twisto oferuje darmową kartę i bezpłatny okres w płatnych planach Online i Space. Nowi klienci mogą zaoszczędzić ponad 100 zł.

Twisto rozpoczęło nową akcję promocyjną, oferując klientom kartę i oba płatne plany taryfowe za darmo przez 6 miesięcy.

Twisto: wybierz Online lub Space i korzystaj za darmo

Nowi klienci, którzy wybiorą plan Online lub Space, nie będą musieli nic płacić przez pierwsze 6 miesięcy od rejestracji. Otrzymają oni znacznie szerszy zakres usług Twisto za darmo niż w przypadku darmowego planu Start, w który nie ma karty.

Plan Online kosztuje standardowo 9,99 zł miesięcznie i zapewnia szereg korzyści, które ułatwiają płatności. Klienci co miesiąc otrzymują od Twisto limit w wysokości do 10 tys. zł, który mogą wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami. W kolejnym miesiącu wykorzystane środki są zwracane do Twisto bez odsetek. Oprócz pieniędzy, klienci z planem Online otrzymują również wirtualną kartę Twisto.

Nowi klienci mogą również zamówić fizyczną kartę w taryfie Space, która normalnie kosztuje 19,99 zł miesięcznie. W planie Space możliwe jest dodanie obu kart do portfela Google Pay lub Apple Pay.

Najwyższy plan Space, który klienci mogą teraz otrzymać za darmo na 6 miesięcy, oprócz karty z limitem zapewnia korzyści związane z płatnościami w obcej walucie. Twisto nie pobiera żadnych opłat za przewalutowanie, więc płacenie Twisto za granicą lub na zagranicznych stronach internetowych jest wygodniejsze.

Wszystkie plany dają klientom Twisto możliwość elastycznego zarządzania swoim budżetem. Oprócz płatności za zakupy w kolejnym miesiącu mogą oni rozłożyć duże kwoty na od 3 do 12-miesięcznych rat. W ten sposób można rozłożyć dowolną kwotę powyżej 200 zł.

Fintech ma dalsze plany na rozwój: zamierza włączyć do swojego portfolio wypłaty z bankomatów za pomocą karty Twisto, programy lojalnościowe, szerszą ofertę cashback i nowe produkty kartowe. Planowana jest również ekspansja na inne rynki.

Zobacz: Twisto w Polsce obsługuje już 2 miliony klientów

Zobacz: Twisto wprowadza nową usługę. Łatwiej będzie opłacać rachunki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Twisto

Źródło tekstu: Twisto