Darmowe konto i dodatkowa gotówka w promocji CitiBanku

Citi Bank Handlowy wystartował z nową promocją konta osobistego - CitiKonto - pod nazwą Zyskaj 7,2 % oraz do 300 PLN. Jak wskazuje nazwa promocji otwierając nowe konto i spełniając proste warunki, można uzyskać od banku nagrodę: 300 zł nagrody pieniężnej i zarobić na promocyjnym oprocentowaniu na koncie oszczędnościowym 7,2%.

Nowe CitiKonto można otworzyć na promocyjnych warunkach do 18 sierpnia 2024 roku lub momentu wyczerpania puli promocji. Bank ograniczył promocję limitem 3000 nowych kont.

Do 18 sierpnia otwórz konto osobiste CitiKonto oraz Konto Oszczędnościowe i zrealizuj poniższe warunki, które zapewnią Ci następujące bonusy:

Bank wypłaci nagrody, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki otrzymania nagrody. Brzmi skomplikowanie? Citi Handlowy tłumaczy na przykładzie:

Miesiąc 0: 20.06.2024 r. otwierasz i aktywujesz Konto i wyrażasz zgody marketingowe.

Miesiąc 1: W lipcu 2024 r. wpłacasz na konto oszczędnościowe 100 000 zł, wykonujesz 3 transakcje kartą do konta w punkach handlowo-usługowych. Łączna kwota transakcji to minimum 300 zł. Otrzymujesz dowolny wpływ na konto osobiste na kwotę minimum 2000 zł. Otrzymujesz odsetki standardowe za lipiec.

Miesiąc 2: w sierpniu otrzymujesz wynagrodzenie na kwotę minimum 2000 zł. Do 20-stego sierpnia 2024 r. otrzymujesz promocyjne odsetki za lipiec (różnica 7,2 % i oprocentowanie standardowe). W sierpniu nie udało Ci się spełnić warunków transakcji. Otrzymujesz odsetki standardowe za sierpień. Otrzymujesz 20 zł za zgody marketingowe.

Miesiąc 3: we wrześniu otrzymujesz wynagrodzenie na kwotę minimum 2000 zł, nie udało Ci się spełnić warunków transakcji. We wrześniu nie otrzymujesz oprocentowania promocyjnego za sierpień. Otrzymujesz odsetki standardowe za wrzesień.

Miesiąc 4: w październiku otrzymujesz wynagrodzenie na kwotę minimum 2000 zł, nie udało Ci się spełnić warunków transakcji. Otrzymujesz odsetki standardowe za październik.

Miesiąc 5: w listopadzie otrzymujesz nagrodę 280 zł za wynagrodzenie, nie udało Ci się spełnić warunków transakcji. Otrzymujesz odsetki standardowe za listopad.