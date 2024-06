PKO BP zwraca klientom pieniądze. Masz czas do 30 czerwca

"Pieniądze wracają - edycja 2" to promocja konta osobistego PKO Banku Polskiego. Do 30 czerwca załóż wybrane konto osobistego w PKO, zrealizuj proste warunki i odbierz swój bonus. Aby zarobić do 300 zł, wystarczy płacić kartą.

PKO Bank Polski przygotował promocję o nazwie "Pieniądze wracają" zachęcającą do otwarcia konta osobistego - Konto za Zero, Konto bez Granic, Konto Aurum, Konto Platinium II oraz Konto dla Młodych. W ramach promocji możesz otrzymać nagrodę do 300 zł brutto, jednak wysokość premii nie jest gwarantowana. Kwota nagrody będzie zależała od aktywnego płacenia kartą.

Promocja trwa do 30 czerwca 2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli nagród. Pula wynosi 13 000 nagród, jednak bank przewiduje możliwość jej zwiększenia.

Co musisz zrobić, żeby dostać nagrodę do Konta PKO BP?

Warunki otrzymania nagrody w promocji PKO BP są bardzo proste:

Do 30 czerwca załóż wybrane konto osobiste z kartą - możesz to zrobić przez aplikację IKO, serwis transakcyjny iPKO, na stronie banku lub w placówce.

załóż wybrane konto osobiste z kartą - możesz to zrobić przez aplikację IKO, serwis transakcyjny iPKO, na stronie banku lub w placówce. Przy otwieraniu konta podaj kod promocyjny: KASAWRACA2.

W każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu otwarcia konta przynajmniej 1 raz zaloguj się w aplikacji IKO lub w internetowym serwisie transakcyjnym PKO i zrealizuje transakcję bezgotówkową kartą .

zaloguj się w aplikacji IKO lub w internetowym serwisie transakcyjnym PKO i . Płać kartą generując swój bonus. Wysokość nagrody będzie odpowiadała 5% wartości transakcji bezgotówkowych kartą, wykonanych w miesiącu kalendarzowym, zaczynając od kolejnego miesiąca po założeniu konta. Na wypracowanie swojej nagrody masz 6 miesięcy, czyli 6 szans na uzyskanie bonusu 50 zł - łącznie daje 300 zł.



Kiedy bank wypłaci pieniądze?

Bank będzie wysyła przelew z nagrodą co miesiąc, za każdy okres, w którym spełnisz warunki promocji, w kwocie wyliczonej na podstawie zrealizowanych transakcji - od sierpnia 2024 r. do stycznia 2025 r. Nagrodę otrzymasz pod warunkiem, że: nie zamkniesz konta ani karty i nie odwołasz zgody na marketing elektroniczny.

Kto może skorzystać z promocji PKO BP?

Z promocji może skorzystać każda osoba, która:

posiada status osoby fizycznej i posiada status konsumenta - promocja dla klientów indywidulanych,

ma pełną zdolność do czynności prawnych,

ma adres zamieszkania w Polsce,

między 1 stycznia 2022 r. a 14 kwietnia 2024 r. nie posiadała rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO (z wyłączeniem SKO Konta Ucznia i kont Inteligo).

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe warunki już teraz możesz założyć konto w promocji. Więcej szczegółowych informacji na temat przebiegu promocji, postanowienia organizatora oraz postępowania reklamacyjnego znajdziesz w regulaminie promocji Pieniądze wracają - edycja 2.

Szukasz darmowego konta osobistego?

Załóż konto w PKO i zyskaj 300 zł



Zobacz: PKO BP ma ważną wiadomość. Dotyczy klientów wszystkich banków

Zobacz: PKO BP: nawet 2200 zł za założenie konta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: PKO Bank Polski | oprac. wł.