Mastercard Bezcenne Chwile teraz także w aplikacji Alior Mobile

Wszyscy klienci indywidualni Alior Banku, którzy posiadają dowolną kartę Mastercard, otrzymają od od 27 maja 2021 roku dostęp do platformy programu Bezcenne Chwile w aplikacji mobilnej banku. To pierwsze tego typu wdrożenie w Polsce i w Europie.

Po zalogowaniu do konta w aplikacji Alior Mobile, klienci mogą zapisać się do programu Mastercard Bezcenne Chwile, rejestrując w nim swoją kartę płatniczą. Dotychczasowi uczestnicy programu mogą z kolei sprawdzić stan konta oraz przejrzeć katalog nagród. Od teraz wszystkie funkcje są dostępne z poziomu aplikacji, a jej wygląd został dopasowany do stylu i kolorystyki Alior Banku.

Zobacz: Alior Bank rozwija bankowość internetową: kupisz w niej nowe ubezpieczenia PZU i LINK4

Zobacz: W loterii Mastercard Bezcenne Chwile można wygrać kampera Benimar Tessoro, słuchawki Bose, smartwatche Garmin i inne nagrody

Wystarczy, że właściciel karty zarejestruje ją do programu Bezcenne Chwile, a każda płatność zrealizowana za jej pomocą u dowolnego sprzedawcy, czy usługodawcy na terenie Polski automatycznie zasila konto uczestnika punktami. W prosty sposób, poprzez aplikacje Alior Mobile, można wymieniać je na nagrody pozwalające realizować pasje i zainteresowania użytkownika. Najwięcej jednak zyskuje się podczas transakcji u partnerów handlowych programu, wśród których znajduje się już ponad 80 marek detalicznych z 19 różnych kategorii zakupowych, w tym tak popularne jak Carrefour, CircleK, Decathlon, RTV Euro AGD czy Empik, a ostatnio także nowi partnerzy: DUKA czy SMYK.

Wdrożeniu będzie towarzyszyć promocja na start, która rozpocznie się w pierwszych tygodniach czerwca tego roku. Każdy, kto wówczas zarejestruje kartę w programie Mastercard Bezcenne Chwile przez aplikację Alior Mobile i wykona jedną transakcję bezgotówkową w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przystąpienia do programu na kwotę min. 50 zł, otrzyma 4000 powitalnych punktów, co ułatwi rozpoczęcie zbierania punktów i przybliży do wybranej nagrody.

Rozwój cyfrowej bankowości to jeden z celów strategicznych Alior Banku. Chcemy za pośrednictwem aplikacji mobilnej oferować naszym klientom coraz więcej usług, które uzupełniają tradycyjne produkty bankowe. Teraz, użytkownicy Alior Mobile, jako pierwsi z poziomu telefonu otrzymają dostęp do platformy programu Bezcenne Chwile Mastercard. Budując ekosystem atrakcyjnych i użytecznych rozwiązań okołofinansowych pokazujemy im, jak proste i bezpieczne mogą być zdalne kanały bankowe.

– powiedziała Joanna Olszewska, dyrektor Departamentu Daily Banking w Alior Banku

Ostatni rok wiele zmienił w naszym życiu i w sektorze usług bankowych. Polacy jeszcze mocniej zwrócili się w stronę bankowości internetowej i mobilnej, aktywnie korzystając z aplikacji. To wyzwanie dla banków, które w tym kanale muszą zapewnić najlepszą obsługę klienta, być intuicyjne i bezpieczne. Dotyczy to także programu Bezcenne Chwile, z którego klienci Alior Banku mogą od dzisiaj korzystać z poziomu swojej aplikacji i szybko sprawdzić jak realizować i rozwijać swoje pasje.

– powiedział Marcin Klimkowicz, dyrektor ds. rozwiązań lojalnościowych i CRM w polskim oddziale Mastercard Europe

Liczą się pasje i bezcenne chwile

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Mastercard, zdecydowana większość Polaków (66%) ma swoją ulubioną pasję. To właśnie zainteresowania stały się podstawą do stworzenia katalogu nagród w programie Bezcenne Chwile. Tradycyjny katalog rzeczowy zastąpiły indywidualne cele, do realizacji których dążą uczestnicy programu. Cele te są podzielone na 8 kategorii: film, muzyka, sport, rozrywka, podróże, kulinaria, zakupy i pomaganie. We współpracy z Mastercard, Alior Bank wprowadził dodatkową kategorię nagród w programie – #EKO. Dzięki niej dbanie o środowisko i zdrowy styl życia powinno być jeszcze łatwiejsze.

W związku z obostrzeniami z powodu pandemii, Mastercard rozszerza na bieżąco katalog nagród o takie, które pozwalają rozwijać pasje bez wychodzenia z domu. Wśród nich można znaleźć na przykład trening personalny online, lekcje tańca online z choreografami Egurrola Dance studio, dostęp do spektakli teatralnych VOD, 30 dni dostępu do pakietu IPLA POLSAT SPORT PREMIUM, dostęp online do Preshow Party przed rozdaniem nagród BRITS AWARDS, czy warsztat kulinarny online prowadzony przez Mateusza Zielonkę lub Grzegorza Zawieruchę.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.bezcennechwile.pl.

Zobacz: Revolut Business udostępnia usługę Faktury. Przyspieszy to rozliczenia między firmami

Zobacz: Twisto już nie czeskie, lecz australijskie. Fintech przejęty przez ZIP

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Alior Bank