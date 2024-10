Znana firma pożyczkowa nastraszyła Polaków. Spokojnie, to nie atak

Do klientów firmy pożyczkowej Vivus trafił mailing sugerujący konieczność zmiany hasła, nie tylko na platformie, ale też hasła do skrzynki e-mail i w innych aplikacjach. Czyżby doszło do wycieku danych? Dostaliśmy oficjalną odpowiedź.

Jak sygnalizują nasi Czytelnicy, na ich skrzynki e-mial wpadły wiadomości od Vivusa mogące sugerować, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa ich danych osobowych. Treść e-maila nie została jednocześnie opatrzona opisem uzasadniającym sugerowane działania:

Dbając o Twoje bezpieczeństwo zresetowaliśmy hasło do Twojego Profilu Klienta.



Co należy zrobić:

1. Przeskanuj swoje urządzenia (komputer, telefon) aktualnym programem antywirusowym,

2. Zmień hasło do Profilu Klienta,

3. Wejdź na stronę https://client.vivus.pl/password-recovery i wpisz numer telefonu, którym rejestrowałeś się na Vivus.pl. Dalej postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Ustaw inne hasło, niż to używane dotychczas – nie wracaj do niego.

4. Zalecamy również zmianę hasła do Twojej skrzynki email i innych aplikacji. Szczególnie zwróć uwagę, aby nie używać tych samych haseł do różnych serwisów.