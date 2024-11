Masz konto w PKO BP? Bank wydał ważny komunikat

PKO BP uprzedza swoich klientów, że w najbliższy weekend mogą mieć utrudniony dostęp do swoich pieniędzy. Część usług nie będzie działać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Klienci PKO BP muszą przygotować się na małe utrudnienia. Bank zaplanował na najbliższy weekend prace techniczne, co oznacza, że dostęp do części usług będzie utrudniony. Warto wcześniej się na to przygotować.

Utrudnienia w PKO BP

Na najbliższy weekend PKO Bank Polski zaplanował w sumie dwie przerwy, związane z pracami technicznymi. Pierwsza potrwa od soboty (16 listopada) o godz. 21:00 do niedzieli (17 listopada) do godziny 6:00 rano. W tym czasie klienci mogą mieć problem z dostępem do następujących usług:

serwisu internetowego iPKO

aplikacji mobilnej IKO

funkcji otwartej bankowości (Open Banking)

serwisu www.pkobp.pl

wysyłki faksów do banku

Z kolei w sobotę (16 listopada) w godzinach od 21:00 do 23:59 mogą być chwilowe utrudnienia, a w niedzielę (17 listopada) od 00:00 do 6:00 całkowicie niedostępne będą:

serwis internetowy iPKO biznes

aplikacja mobilna iPKO biznes

serwis internetowy iPKO biznes Integra.

W związku z tym bank przestrzega klientów, aby wszystkie ważne transakcje wykonali wcześniej. Na szczęście PKO BP nie przewiduje problemów z płatnościami czy też wypłatami z bankomatów.

Zobacz: PKO BP ma osobliwy komunikat. Dotyczy klientów jednego telekomu

Zobacz: PKO BP ma pilny komunikat. Lepiej zapisz sobie ten numer

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PKO BP

Źródło tekstu: PKO BP