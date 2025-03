Alior Bank daje 600 zł. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków

Banki zabiegają o klientów na różne sposoby, a tym, co może najbardziej zachęcić, jest pieniężny bonus. Alior Bank wystartował z promocją, w której nowi użytkownicy mogą zdobyć do 600 zł premii za aktywne korzystanie z usług bankowych. Promocja dotyczy oferty Alior Konto dla klientów indywidualnych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bank kusi nowych klientów promocją pod nazwą „Alior Konto z Bonusem”. Oferta skierowana jest do osób pełnoletnich, które nie miały konta osobistego w Alior Banku przez ostatnie trzy lata. Aby wziąć w udział w akcji, należy założyć Alior Konto z kartą, zarejestrować się do promocji w Alior Mobile oraz wyrazić zgody marketingowe.

Są też dodatkowe warunki, które jednak nie powinny być zbyt trudne dla posiadacza nowego konta, o ile będzie z niego stale korzystał. W danym miesiącu trzeba wykonać co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM, przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej oraz zapewnić jednorazowy wpływ na konto w wysokości co najmniej 1000 zł.

W czym tkwi haczyk? Te warunki muszą być spełniane przez 12 kolejnych miesięcy, a co miesiąc do klienta trafi premia 50 zł. Taka kwota będzie przekazywana do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione wszystkie warunki. Łącznie można otrzymać aż 600 zł.

Wnioski o konto z kartą w promocji „Alior Konto z Bonusem” można składać do 31 maja 2025 r. Cała promocja, podczas której będą przyznawane bonusowe środki, potrwa jednak dłużej, do 31 sierpnia 2026 r. Do promocji „Alior Konto z Bonusem” można zarejestrować się w ciągu 14 dni od założenia konta.

Dodatkowo do 26 marca 2025 r. klienci mogą skorzystać z promocyjnego oprocentowania do 5,5 proc. w skali roku na 3 miesiące dla nowych środków do 200 tys. zł na Koncie Mega Oszczędnościowym.