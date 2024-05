Żabka rezygnuje z kilku usług. Nie zdziw się przy kasie

Żappka Pay wkrótce odejdzie w niepamięć. To jedno z rozwiązań, z którymi kończy popularna w Polsce sieć sklepów, ale nie jedyne.

Żappka Pay to działająca od 2020 roku jedna z metod płatniczych, którą możemy wykorzystać do opłacania należności za zakupy w sklepach sieci Żabka. Wystarczy dodać swoją kartę debetową czy kredytową, co możemy zrobić:

przez NFC,

za pomocą aparatu fotograficznego,

automatycznie przy kolejnym zakupie.

Potem wystarczy potwierdzić, że karta należy do nas. Żeby korzystać z Żappka Pay, trzeba też potwierdzić swój numer telefonu w aplikacji żappka. Płatności za pomocą funkcji Żappka Pay są chronione PIN-em, a także biometrią – odciskiem palca lub skanem twarzy. W ten sposób ma być łatwiej i szybciej.

Gdy już dodamy kartę do Żappka Pay, wystarczy przy kasie powiedzieć, że chcemy skorzystać z tej metody płatności. Tę potwierdzamy w aplikacji (odciskiem palca, skanem twarzy lub PIN-em) i gotowe. Zakupy opłacone, a punkty zapisane na koncie.

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy

Użytkownicy aplikacji Żappka otrzymali wiadomość e-mail ze zmianami, jakie zaplanowała sieć Żabka. Jedna z nich dotyczy żabkowych płatności: Żappka Pay przestanie działać już 17 czerwca 2024 roku. Od tego dnia nie będzie już można w ten sposób zapłacić za zakupy.

Żabka zamierza również wyłączyć kilka innych usług i funkcji, takich jak:

Żabu (gra w aplikacji żappka),

Żappka Post,

historia Żappsów,

przelewanie Żappsów,

Subskrypcje (będą dostępne do 30 czerwca tego roku).

Dodatkowe informacje można znaleźć w zaktualizowanej wersji regulaminu programu "żappka", który zacznie obowiązywać 27 maja 2024 roku.

Zobacz: Żabka z nową usługą. Nalega, abyś nie wyrzucał telefonu

Zobacz: Żabka i Orange Flex dają internet za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Żabka