Płacisz kartą? To jest coś, o czym musisz wiedzieć

Tryb offline i brak internetu na pokładzie tanich linii. Czy płatności kartą w samolocie są zatem bezpieczne? Wyjaśniamy kilka kwestii, aby nie wpaść w pułapkę.

Wakacje to okres, kiedy latamy samolotem częściej niż kiedykolwiek. Często nie są to nawet długie loty, zatem internet nie jest gwarantowany i na ogół rzadko spotykany na pokładzie samolotowym. Możemy skorzystać za to z IFC (in-flight commerce). W tanich liniach często nie ma internetu, ale płatność zbliżeniowa za pomocą karty jest możliwa. Co więcej, linie lotnicze coraz częściej całkowicie rezygnują z płatności za pomocą gotówki. Jak to w ogóle możliwe? I co najważniejsze, jakie ryzyko się z tym wiąże?

Terminal zbiera dane i co dalej?

Terminale posiadają tryb offilne, ale nie ukrywajmy - nie da się przeprowadzić żadnej autoryzacji, czy też weryfikacji środków na koncie płacącego, w czasie rzeczywistym. Terminal zbiera dane kart płatniczych podczas lotu. Z tego wzgledu limity na ogół są bardzo niskie, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo. Pełna autoryzacja nastąpi bowiem dopiero, gdy zostanie zapewnione połączenie z internetem. W praktyce jest to czas po wylądowaniu, albo koniec dnia roboczego.

Jakie środki bezpieczeństwa praktykują linie lotnicze?

Linie lotnicze dysponują czarną listą podejrzanych kart. Trafiają tam głównie karty skradzione lub należące do oszustów. Transakcja za pomocą takiej karty zostaje udaremniona jeszcze w trybie offline.

Najtrudniejsze do wykrycia są oszustwa skimmingowe. Polegają one na utworzeniu duplikatu karty z wcześniej skopiowanych danych z paska magnetycznego oryginału. Posiadacz prawdziwej karty dowie się, że karta została skopiowana, dopiero gdy oszust za jej pomocą opłaci zakupy. Czyli już po fakcie. Ale ten typ oszustwa jest trudny do wykrycia, nawet jak mamy połączenie z internetem.

W przypadku odrzucenia transakcji na pokładzie samolotu, linie lotnicze z pewnością skontaktują się z nami później w celu uregulowania rachunku. Nie zawsze wiąże się to z oszustwem, czasem winne są zwyczajne przeciwności losu.

