Bank Millennium wyłączy użyteczną funkcję. Na szczęście są zamienniki

Bank Millennium zamierza wprowadzić zmiany w swoim katalogu płatności mobilnych – informuje serwis Bankier.pl. Polegać to będzie na wyłączeniu usługi HCE, czyli płatności zbliżeniowych za pomocą wirtualnej karty płatniczej wprost z aplikacji banku.

Zanim kartami wydanymi przez polskie banki można było płacić zbliżeniowo poprzez takie usługi, jak Apple Pay czy Google Pay, niektóre banki zaoferowały swoim klientom możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem usługi HCE (Host Card Emulation). Wystarczyła do tego aplikacja banku z obsługą odpowiedniej funkcji oraz smartfon z łącznością NFC.

Tego typu usługę zaoferował swoim klientom również Bank Millennium, a teraz się z niej wycofuje. Jak donosi serwis Bankier.pl:

od 20 kwietnia tego roku nie można już do aplikacji wprowadzać nowych kart w celu ich zwirtualizowania,

nie można już do aplikacji wprowadzać nowych kart w celu ich zwirtualizowania, od 1 lipca 2024 roku nie będzie można dokonywać płatności z wykorzystaniem usługi HCE.

Wyłączenie usługi HCE nie oznacza oczywiście, że klienci Banku Millennium nie będą mogli płacić zbliżeniowo smartfonem. Do ich dyspozycji pozostają inne usługi, które to umożliwiają. Zbliżeniowo kartami płatniczymi banku można płacić za pomocą cyfrowych portfeli, takich jak Google Pay czy Apple Pay. Karty wydane przez Bank Millennium można podpiąć do wirtualnego portfela każdego z najważniejszych dostawców takiej usługi. Można również skorzystać z płatności zbliżeniowych BLIK.

Jak informuje Bankier.pl, Bank Millenium wprowadził usługę HCE do swojej oferty jako pierwszy w Polsce i utrzymał ją najdłużej ze wszystkich.

