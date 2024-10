Liczył na górę pieniędzy. Wielkie rozczarowanie do kogo się dodzwonił

Myślał, że w łatwy sposób zarobi szybkie pieniądze, ale sam został nagrany. Teraz filmik z jego udziałem widnieje na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i przestrzega inne osoby, aby nie dały się nabrać.

Oszust, podający się za fałszywego pracownika banku, próbował przekonać odbierającą telefon osobę do zainstalowania, wyłudzającej dane, aplikacji na telefonie. Nie wiedział jednak, że dodzwonił się do policjanta z Elbląga, który nie dość, że nie dał się nabrać, to jeszcze całą rozmowę nagrał. Fragment jej wykorzystał do zmontowania krótkiego filmu ostrzegającego innych przed tego typu oszustwem.

Aplikacja, do instalacji której namawiał oszust to nic innego jak złośliwe oprogramowanie, które pozwoliłoby osobom postronnym na zdobycie do danych logowania do banku. Policjant zamieścił fragment rozmowy z oszustem na koncie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ku przestrodze.

Teraz łatwo sobie wyobrazić, jak takie oszustwo wygląda. Odbierający telefon jest krok po kroku instruowany przez fałszywego pracownika.

Jeśli odebrałeś ze swojego banku telefon, a rozmówca tak zaczyna rozmowę. Natychmiast się rozłącz.

- przestrzega policjant na filmiku.

Policjant podkreśla też coraz większe zaawansowanie technologiczne przestępców, a także przestrzega, że żaden pracownik banku nigdy nie poprosi o zainstalowanie aplikacji oraz podawanie danych do logowania. Jak widać, policja też nie boi się stosowania technologii i dociera do obywateli coraz to nowszymi kanałami komunikacyjnymi.

Zobacz: Nowa przynęta na Polaków. Wielka kasa i Dzień Dobry TVN w tle

Zobacz: Horrendum pod bankomatem. Kobietę z Lublina ocalił jedynie gigantyczny fart

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Daniel Tadevosyan / Shutterstock.com

Źródło tekstu: tvn24, Komenda Wojewódzkiej Policji w Olsztynie