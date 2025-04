Więcej dyskrecji w aptece: PESEL i kod e-recepty wpiszesz sam na terminalu

Wygoda i bezpieczeństwo idą w parze

Dotychczasowa konieczność podawania na głos numeru PESEL i kodu e-recepty odchodzi w przeszłość w aptekach korzystających z nowego systemu. Pacjent może teraz dyskretnie wprowadzić wymagane dane na terminalu, podobnie jak PIN do karty płatniczej. Informacje trafiają bezpośrednio do systemu aptecznego KS-AOW, co ma zminimalizować ryzyko pomyłek przy przepisywaniu i zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzania wrażliwych danych.