Masz konto w Pekao? Pilny komunikat. Lepiej się zapoznaj

CSIRT KNF ostrzega przed fałszywą stroną Banku Pekao. Dając się nabrać ryzykujemy stratą danych i pieniędzy.

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o fałszywych stronach internetowych, które podszywają się pod Bank Pekao. Cyberprzestępcy wykorzystują takie strony do wyłudzania danych logowania do bankowości elektronicznej czy informacji o kartach płatniczych, co może skutkować znacznymi stratami finansowymi. Przed tym wszystkim ostrzegają eksperci z Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF).

Jak działa oszustwo?

Oszuści tworzą strony WWW, które wyglądają niemal identycznie jak oficjalne witryny banków. W przypadku Banku Pekao, fałszywa strona używa domeny pekao24card.com, co może łatwo wprowadzić w błąd nieuważnych użytkowników. Strona ta, imitując rzeczywisty wygląd strony logowania, zachęca do podania numeru klienta oraz hasła. W rzeczywistości dane te trafiają bezpośrednio do rąk przestępców.

Podanie swoich danych logowania na fałszywej stronie może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Przestępcy mogą uzyskać dostęp do konta bankowego, przeprowadzać nieautoryzowane transakcje, a także wykorzystać dane karty płatniczej do dokonywania zakupów czy wypłaty gotówki.

Nie daj się okraść!

Aby uniknąć stania się ofiarą takiego oszustwa, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Zawsze sprawdzaj adres strony internetowej – upewnij się, że jest to dokładnie ta domena, której oczekujesz (np. www.pekao24.pl, a nie podobna domena z drobną różnicą).

Zwracaj uwagę na zabezpieczenia strony – upewnij się, że strona korzysta z bezpiecznego połączenia HTTPS.

Bądź czujny na nietypowe prośby – banki nigdy nie proszą o podanie pełnych danych logowania czy danych kart płatniczych poza oficjalnymi kanałami.

Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe – dzięki temu Twoje urządzenie będzie lepiej chronione przed złośliwym oprogramowaniem lub phishingiem.

Jeśli zauważysz podejrzaną stronę lub już podałeś swoje dane na fałszywej witrynie:

natychmiast skontaktuj się z bankiem i poinformuj o sytuacji,

zmień swoje hasła do bankowości elektronicznej,

monitoruj swoje konto bankowe pod kątem nieautoryzowanych transakcji,

rozważ zgłoszenie sprawy na policję, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się oszustwa.

Zagrożenie związane z fałszywymi stronami internetowymi jest realne i dotyka wielu użytkowników bankowości elektronicznej. Ważne jest, aby zawsze być czujnym i dokładnie sprawdzać, gdzie wprowadza się swoje dane logowania. Edukacja i ostrożność to najlepsze narzędzia w walce z cyberprzestępcami.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, CSIRT KNF

Źródło tekstu: CSIRT KNF / X