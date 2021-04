PKO BP: trzy nowości w aplikacji mobilnej IKO

PKO BP przedstawia trzy nowości w aplikacji mobilnej IKO. Oznaczenie odbiorców przelewów BLIK w kontaktach w telefonie oraz nowa możliwość wykorzystania biometrii – to już jest. Trzecia pojawi się jutro i wynika ze zmian wprowadzonych w zasadach korzystania z biletów komunikacji miejskiej w Warszawie.

Oznaczenie odbiorców przelewów BLIK

Przelewy na numer telefonu odbiorcy są darmowe i trafiają od razu na konto – to wygodny sposób na rozliczanie np. wspólnych zakupów, wyjścia do restauracji lub składki na prezent. Teraz jest to jeszcze prostsze dzięki logo BLIK przy nazwiskach w kontaktach w telefonie.

Jak włączyć lub wyłączyć oznaczanie odbiorców BLIK? Użytkownik IKO musi rozwinąć swój profil w aplikacji i wejść w Ustawienia, następnie w Ustawienia BLIK i włączyć funkcję „Oznacz odbiorców przelewów BLIK”. Dzięki temu na liście kontaktów w swoim telefonie zobaczy logo BLIKA przy osobach, które odbierają przelewy na telefon w tym systemie płatności. Dane o oznaczeniu osób są przetwarzane przez PKO Bank Polski tylko w momencie realizacji usługi, bank nie ma dostępu do listy kontaktów użytkownika IKO.

Autoryzacja operacji biometrią

Użytkownicy IKO, którzy korzystają z mobilnej autoryzacji i ich telefon ma włączone funkcje biometryczne, mogą teraz potwierdzać część operacji bankowych biometrią, np. odciskiem palca lub skanem twarzy. Dotychczas używający tej funkcji mogli dokonać potwierdzenia, klikając w przycisk w powiadomieniu push lub w aplikacji albo podając kod PIN. Teraz można włączyć potwierdzanie biometrią – wystarczy w IKO rozwinąć swój profil, wejść w Ustawienia, następnie w Biometria oraz Logowanie i autoryzacja i kliknąć „Autoryzacja operacji biometrią”.

Bilety warszawskiej komunikacji kasowane za pomocą kodu QR

Od 2 kwietnia bilety warszawskiej komunikacji miejskiej, kupowane za pośrednictwem aplikacji, nie będą od razu aktywne, jak działa to obecnie. Bilet w aplikacji trzeba będzie skasować z pomocą kodu QR po wejściu do pojazdu lub przed przekroczeniem bramek w metrze. Dopiero wtedy stanie się on ważny. Kody QR są umieszczane w górnej części pojazdu, naprzeciwko drzwi wejściowych. Natomiast w metrze są przed bramkami biletowymi oraz przy windach.

Użytkownicy aplikacji IKO nie muszą instalować żadnego dodatkowego skanera kodów QR. Wystarczy, że wybiorą opcję „Skasuj bilet” i zostaną przekierowani do czytnika kodów QR w aplikacji IKO. Następnie użytkownik powinien skierować aparat telefonu na kod QR i poczekać na ekran z potwierdzeniem skasowania. Bilet czasowy można przedłużyć w trakcie jazdy, bez ponownego kasowania, czyli skanowania kodu QR , wystarczy wybrać „Przedłuż ważność biletu". Nowością jest też możliwość zakupu w IKO dowolnej liczby biletów na zapas.

Źródło tekstu: PKO Bank Polski