CA24 banku Credit Agricole to kolejna aplikacja bankowa, która trafia do Huawei AppGallery

Sklep Huawei AppGallery wzbogacił się o kolejną aplikację bankową. Tym razem chodzi o narzędzie banku Credit Agricole o nazwie CA24 Mobile. Aplikacja jest na razie dostępna tylko dla urządzeń firmy Huawei, opartych o Google Mobile Services. Wkrótce jednak ma zostać zintegrowana z Huawei Mobile Services, dzięki czemu z aplikacji skorzystają także posiadacze najnowszych smartfonów chińskiej marki.

Integracja z HMS oznacza, że aplikacja będzie dostępna dla użytkowników najnowszych smartfonów firmy Huawei, takich między innymi jak Mate 40 Pro, P40 Pro, P Smart 2021 czy składany Mate Xs. Skorzystają z niej również użytkownicy tabletów MatePad, MatePad Pro, MatePad T10, MatePad T10s i MatePad T8. To jednak nastąpi dopiero w przyszłości. Póki co aplikacja CA24 Mobile jest dostępna tylko dla użytkowników urządzeń, opartych o mobilne usługi Google, do których Huawei stracił dostęp z powodu amerykańskich sankcji, trapiących tę firmę już od 2019 roku.

Credit Agricole jest bankiem, który uważnie słucha swoich klientów i dostarcza im takich rozwiązań, jakich potrzebują. Wiele osób pytało nas o możliwość instalowania aplikacji CA24 Mobile na smartfony marki Huawei, dlatego z radością wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i dołączamy do AppGallery. Dziś będą mogli to uczynić posiadacze wcześniejszych modeli urządzeń, niebawem dołączą do nich wszyscy użytkownicy telefonów marki Huawei. Nasza aplikacja, gdziekolwiek się pojawia, zbiera bardzo dobre oceny. Mam nadzieję, że użytkownicy telefonów Huawei również ją docenią.

– powiedział Michał Czurabski, dyrektor ds. Rozwoju Bankowości Mobilnej w Credit Agricole

Aplikacja CA24 Mobile zadebiutowała na rynku w 2016 roku i od tamtej pory jest systematycznie rozwijana przez Credit Agricole, który wsłuchuje się przy tym w głosy klientów i obserwuje trendy rynkowe. W ostatnich miesiącach bank udostępnił mobilną autoryzację i możliwość zatwierdzania części umów w aplikacji. Jednocześnie Credit Agricole oferuje swoim klientom jeden z największych na rynku wachlarzy płatności mobilnych.

Źródło tekstu: Huawei