Polacy kochają technologię, Ziemię i gry! Acer dostarcza [wywiad]

Acer zaprezentował w październiku kolejną porcję nowości, w tym potwornego PC do grania Predator Orion 7000. Z drugiej strony proekologiczna linia Acer Vero została rozszerzona na nowe typy komputerów. Jak to pogodzić pod jednym dachem?

Tym razem mogłam porozmawiać nie z jedną, ale z czterema osobami z Acera o nowościach zaprezentowanych podczas next@acer. Moimi rozmówcami byli: Jerry Kao, Co-COO firmy Acer, Jeff Lee, dyrektor oddziału komputerów osobistych, James Lin zarządzający oddziałem laptopów i Jane Hsu, dyrektor oddziału tworzącego ekrany 3D SpatialLabs.

Acer Vero, czyli komputery z odzysku

Anna Rymsza: Chciałabym zacząć od Acer Vero, to aktualnie moja ulubiona linia produktów Acera. Czy myślicie, że będzie się dobrze sprzedawał? Czy widzicie Polskę jako chłonny rynek?

James Lin: Nasi partnerzy zaczęli dystrybucję w trzecim kwartale 2021 roku i widzimy zainteresowanie w regionie EMEA. To nic nowego, bo ten region zawsze jest zainteresowany przyjaznymi środowisku, ekologicznymi produktami. Europejczycy zawsze pierwsi o nie pytają. Niestety nie znam dokładnych liczb dla Polski. Na pewno dostajemy mnóstwo pytań o ten produkt i jedna trzecia pochodzi z regionu, również z Polski. Tam też kierujemy większość dostaw. Myślę, że będzie tam bardzo popularny.

Przy czym Vero to nie tylko sprzęt, ale i dizajn. To owoc 5 lat pracy i eksperymentów z różnymi rodzajami plastiku i tektury. Od opakowania po klawiaturę, staraliśmy się, by wszystko było przyjazne dla środowiska. Dotyczy to też wyglądu, choćby logo wytłoczonego na obudowie. Dzięki temu każdy korzystający z tego laptopa będzie przypominał sobie i pokazywał światu, że robi coś dobrego i po co to robi. Dla Acera to pierwszy krok. No i mamy nadzieję, że uda się nam zaszczepić tego ducha wśród wszystkich naszych użytkowników, niezależnie czy to będą laptopy do pracy czy gamingowe.

Zobacz: Acer dba o planetę. Plastik z recyklingu w komputerach i monitorze Vero

A.R.: To znaczy, że przeniesiecie ten know-how do innych serii produktów? Może nawet do serii Predator? Bo… no muszę to powiedzieć – nowy Predator Orion to potwór!

Jeff Lee: (z uśmiechem) No tak, zgadzam się, rzeczywiście stworzyliśmy potwora. Bycie zielonym to dobry kierunek na przyszłość, ale szukamy jednocześnie maksymalnej wydajności. To zawsze budziło kontrowersje. Oczywiście, że chcielibyśmy zrobić „zielonego” Predatora, zaawansowanego technicznie i przystępnego cenowo, ale to dla nas ciągle ogromne wyzwanie.

Zobacz: Acer stworzył potwora - Predator Orion 7000 to gamingowe monstrum

A.R.: Czy myślicie, że ekologiczne granie jest w ogóle możliwe?

Jerry Kao: Dobre pytanie. To zależy, do jakiego stopnia ma być ekologiczne. W serii Vero sprzedajemy cały pakiet rozwiązań: plastik z recyklingu, oszczędne opakowanie z odzyskanej tektury, oprogramowanie oszczędzające energię, łatwe naprawy i możliwość rozbudowy. Pojedyncze rozwiązania implementujemy też w innych seriach i to czyni je w pewnym stopniu ekologicznymi, chociaż musimy spełniać wymagania różnych segmentów z osobna. Niemniej zastosowanie ekologicznego opakowania to żaden problem nawet w gamingu.

Robimy, co możemy, by wprowadzić eko-rozwiązania bez narażania potrzeb użytkowników końcowych. Ochrona planety to nasz priorytet, ale nie zawsze da się zaimplementować wszystkie rozwiązania jednocześnie. Weźmy pod uwagę na przykład urządzenia Acer Enduro ze wzmocnionymi obudowami, spełniającymi wymagania pewnych norm. Odzyskane materiały są niższej jakości, nie dadzą tu rady i dlatego nie znajdziecie PCRM (post consumer recycled materials) w serii Enduro. To się po prostu mija z celem.

Tak wygląda tekturowa podstawka pod laptop Acer Acpire Vero. To także element opakowania.

Oprogramowanie Acera pozwala oszczędzać energię podczas pracy laptopa.

A.R.: Jasne, to zrozumiałe. Wróćmy jeszcze do gamingu, ale na rynku polskim. Jak on teraz wygląda i czy wciąż króluje u nas budżetowa seria Nitro?

Jerry Kao: Nitro to bardzo popularna seria nie tylko w Polsce. Seria Predator powstała dla hardcorowych graczy, ale Nitro jest tańsza i zwyczajnie łatwiej dostępna. Jednocześnie nie chcemy, by była to po prostu „tania” linia i wprowadzamy tam sporo rozwiązań z bardziej zaawansowanych modeli.

W gamingu niezmiennie seria Nitro to najlepiej sprzedające się produkty. Jeśli weźmiemy pod uwagę całość naszego portfolio, czasem wygrywa Nitro, a czasami Aspire.

