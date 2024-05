Jak być na fali? Pisz na Logitech Wave Keys (recenzja)

Podobno siedzenie to nowe palenie. A my nie dość, że siedzimy godzinami przy komputerze, to jeszcze zostaliśmy wtłoczeni do foremek, do których nie pasujemy. Jak zapewnić sobie ulgę? Na przykład: zmieniając klawiaturę.

Tu na pomoc przychodzi Logitech i jego innowacje w zakresie ergonomii stanowiska pracy. W rodzinie jest już trackball i dwie myszki „pionowe”, a także doskonała klawiatura Logitech Ergo K680, w której jestem szczerze zakochana. Najmłodsza w rodzinie jest klawiatura Logitech Wave Keys, stworzona z myślą o pracach biurowych, a przy tym wymagająca mniejszych zmian przyzwyczajeń niż jej podzielona na dwie części kuzynka.

Więcej o ergonomii stanowiska pracy i wymienionych tu produktach przeczytasz w artykułach podlinkowanych poniżej. Tu skupię się na Logitech Wave Keys.

Logitech Wave Keys. Innowacyjny kształt dla zdrowych nadgarstków

Logitech Wave Keys to klawiatura kompaktowa jak na klawiaturę z pełnym blokiem numerycznym i mięciutką podpórką pod nadgarstki. Tym samym spełnia wymagania większości pracowników biurowych. O ile przyciski Home, Delete i strzałki odseparowane od reszty klawiszy nie są wysoko na liście priorytetów, osobny blok numeryczny już tak. Klawisze te zostały „skompresowane” razem z klawiszami funkcyjnymi w górnym rzędzie. Rzadko używany Insert można wywołać z pomocą klawisza Fn. Warto też zwrócić uwagę na pewien estetyczny detal na strzałkach. Projektanci umieścili tu falę, nawiązującą do kształtu klawiatury.

Jako że Logitech Wave Keys to klawiatura raczej do biurowych desktopów niż do tabletu, zamiast regulacji jasności ekranu dostaliśmy możliwość przełączania się między trzema urządzeniami, z którymi zostanie sparowana. Dalsze klawisze funkcyjne mają przypisane różne skróty, jak paleta emoji, regulacja głośności czy wyciszenie mikrofonu, ale ich działanie można zmienić w programie Logitech Options+. Są tu też ustawienia przygotowane specjalnie dla wybranych programów.

Klawisze modyfikujące mają oznaczenia dla systemów Windows i MacOS, można więc pracować na dwóch systemach bez zmiany sprzętu. Oczywiście można połączyć klawiaturę z komputerem z użyciem dongla radiowego (szyfrowany Logi Bolt w wersji dla biznesu, Unifying dla wersji „domowej”) i Bluetooth.

Ponadto wiele osób lubi podnieść tył klawiatury, więc znalazły się tu rozkładane nóżki. Przednich nóżek nie ma – te zostały zarezerwowane dla modelu K860, przystosowanego do pracy na regulowanym biurku, w tym na stojąco. Z tego samego powodu klawiatura jest zasilana bateriami, które można szybko wymienić, a nie wbudowanym akumulatorem.

Sedno sprawy leży w kształcie klawiatury – ma dwie „niecki”, idealne do tego, by zmieścić w nich dłonie. Dzięki temu klawisze są umieszczone tak, by można było wygodnie sięgać do nich palcami. Jakbym włożyła dłonie na dno dwóch misek. Klawiatura zachęca do pisania bez odrywania dłoni, ale nie wymusza tego z taką siłą, jak modele z przerwą na środku.

Podpora nadgarstków jest niezbędna, by pracować zdrowo – można oprzeć dłonie, zamiast trzymać je w powietrzu i dodatkowo się wysilać lub na twardym blacie, co może utrudnić krążenie. Tu poduszka jest nie do pobicia. Została pokryta tworzywem, które jest przyjemne dla rąk nawet podczas długiej pracy latem, a przy tym można je błyskawicznie wyczyścić. Jest solidna, ale delikatna dla tkanek i przez to moim zdaniem znacznie lepsza niż żelowe paski na biurko.

Jak się pisze na Logitech Wave Keys?

Nieźle, ale nie idealnie. To klawiatura membranowa o przyjemnym skoku klawisza, przekraczającym 2 mm. Zrobiła na mnie doskonałe pierwsze wrażenie, bo jest nie tylko wygodna, ale też cicha. Przy tym nie było słychać żadnego klekotania plastikowych elementów, a jedynie niskie dźwięki membrany odbijającej klawisze.

Domyślam się, że miała być zaprojektowana do intensywnego używania przez długie lata, ale moim zdaniem trochę dała ciała na dłuższą metę. Używałam Logiteh Wave Keys przez kilka miesięcy i z czasem jedna rzecz wkurza mnie coraz bardziej: spacja. Membrana pod nią najszybciej traci pierwotne właściwości. Duży klawisz zaczął przez to pstrykać podczas pisania, a ponieważ jest pusty, dźwięk zyskał małą komorę rezonansową. Wielka szkoda. Obawiam się, że z czasem podobny los czeka kolejne klawisze. Oczywiście to żaden problem, jeśli w biurze siedzisz w słuchawkach… albo po prostu nie zwracasz uwagi na takie rzeczy.

Ponadto nie dało się nie zauważyć pierwszych oznak wycierania klawiszy. W moim przypadku zawsze na pierwszy ogień idzie spacja po prawej stronie oraz „u” i „i” – pewnie jak w większości przypadków osób praworęcznych, których prawa dłoń naciska klawisze silniej od lewej. Tu nie było inaczej. Już po dwóch miesiącach zauważyłam, że „poleruję” spację na błysk. Nie zanosi się jednak, by poza tym coś miało się zmienić. Oznaczenia klawiszy wciąż wyglądają jak nowe i pewnie to się nie zmieni przez kolejne miesiące i lata.

Czy warto kupić Logitech Wave Keys?

Jeśli szukasz klawiatury wygodnej, ale jeszcze nie chcesz skakać na głębokie wody ergonomii – zdecydowanie tak. Możliwe, że to najwygodniejsza klawiatura „niełamana”, jaką miałam w rękach. Jej budowa stanowi świetny kompromis między zdrowymi stawami i starymi przyzwyczajeniami.

Cena tej klawiatury to 299 zł. Ten produkt ma szansę służyć latami, zresztą jeden komplet baterii wytrzyma w niej nawet 3 lata, więc mówimy tu o inwestycji długoterminowej. Niemniej to spory wydatek, zarówno dla osoby prywatnej, jak i jeśli firma czy instytucja planuje zakup większej partii. Do tego rynek zrobił nam psikusa, bo „łamana” klawiatura ergonomiczna Logitech K860 bardzo potaniała i kosztuje niewiele więcej od Wave Keys.

Logitech Wave Keys jest dostępna w wersji For Business z odbiornikiem Logi Bolt oraz „dla domu” z Logitech Unifying. Obie wersje mają również łączność Bluetooth. Na niektórych rynkach dostępna jest również wersja biała, ale nie widziałam jej w polskich sklepach.

Kup klawiaturę Logitech Wave Keys.

Klawiatura Logitech Wave Keys otrzymała ocenę końcową 8/10.

Zalety:

Bardzo wygodna podpora nadgarstków

Świetny kształt

Kompaktowy rozmiar przy zachowaniu bloku numerycznego

Możliwość konfiguracji kilku przycisków funkcyjnych

Wygodne i ciche pisanie

Możliwość połączenia z trzema urządzeniami, z odbiornikiem radiowym lub przez bluetooth

Uniwersalny układ dla Windows i macOS

Dość łatwe czyszczenie

Wady:

Skompresowane strzałki

Spacja jest wyraźnie głośniejsza po kilku tygodniach pisania

Klawisze będą się wycierać z czasem

Cena mogłaby być niższa

