Logitech MX Vertical, czyli rozwiązanie Twoich problemów (szybki test)

Od kilku tygodni testuję nietypową, bo wertykalną myszką Logitech MX Vertical. Jeśli macie problemy z dłonią, to jest to najlepsze, co możecie sobie zafundować.

Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że z roku na rok rośnie liczba osób pracujących przy komputerze. Zbyt długie siedzenie przed ekranem monitora lub laptopa wiąże się niestety z wieloma problemami natury zdrowotnej. Najczęściej dotyczą one pleców, kręgosłupa, oczu czy tzw. rwy kulszowej, ale czasami dotykają też dłoni. Każdy chyba słyszał o Zespole Cieśni Nadgarstka.

Czemu o tym piszę? Bo właśnie problem z dłońmi możecie jeśli nie wyeliminować, to chociaż zminimalizować za pomocą odpowiedniej myszki. Takim urządzeniem jest Logitech MX Vertical, którą miałem okazję testować przez ostatnie tygodnie. Nie będę ukrywał, że sam byłem ciekaw, jak sprawdzi się tego typu urządzenie z powodu zaleceń lekarza. Co prawda nie mam Zespołu Cieśni Nadgarstka, ale przytrafiła mi się inna choroba osób pracujących przy komputerze – Zespół de Quervaina, czyli zapalenie pochewek ścięgnistych nadgarstka.

Nie będę jednak rozwodził się nad własnymi przypadłościami bardziej, niż wymagałby od tego test myszki, która owe problemy powinna rozwiązać. Już teraz mogę Wam zdradzić, że po kilku tygodniach poprawa jest znacząca. Ból jest zdecydowanie mniejszy i jestem w stanie normalnie funkcjonować. Czy to zasługa Logitech MX Vertical? Zdecydowanie, bo to główna zmiana, jakiej w tym czasie dokonałem.

Ale o co chodzi?

Logitech MX Vertical, to – jak sama nazwa wskazuje – myszka wertykalna. Oznacza to, że nie trzyma się jej, kładąc dłoń na płasko. Zamiast tego ręka ułożona w takim sposób, jakbyście podawali komuś dłoń na przywitanie. Taki układ jest dużo bardziej dla nas naturalny i wygodniejszy. Firma Logitech, która przy projektowaniu tego urządzenia współpracowała ze specjalistami z dziedziny ergonomii, zapewnia, że takie ułożenie dłoni pozwala o 10 procent zmniejszyć napięcie mięśni w porównaniu z tradycyjną myszką.



Zresztą sami możecie przeprowadzić prosty test. Wystarczy, że wyciągnięcie rękę przed siebie. Najpierw naturalnie, jakbyście podawali komuś dłoń. Następnie przekręćcie ją, aby dłoń była na płasko. Po chwili poczujecie, jak zwiększa się napięcie mięśni na przedramieniu oraz w okolicach nadgarstka i łokcia. Sam nie zdawałem sobie z tego sprawy, aż nie zacząłem korzystać z testowanej myszki.

Początki nie były łatwe

Logitech MX Vertical to myszka bardzo nietypowa. Jeśli całe życie, jak w moim przypadku, korzystaliście z tradycyjnych gryzoni, to przesiadka na model wertykalny wcale nie jest łatwa. Pierwsze godziny to był wręcz koszmar, w trakcie którego marzyłem o bardziej precyzyjnym sposobie kierowania kursorem na ekranie monitora. Tak, zdarzało mi się nie trafiać w ikony czy pola, które chciałem.

Czy nadal tak jest? Bynajmniej. Już następnego dnia moja ręka zaczęła przyzwyczajać się do nowej pozycji i sterowanie gryzoniem było dużo bardziej precyzyjne. Dzisiaj nie mam już żadnego problemu z używaniem Logitech MX Vertical. Powiem więcej, dzisiaj nie zamieniłbym jej na nic innego, a przynajmniej w tych momentach, gdy pracuję, czyli te 8 godzin dziennie. Muszę jednak przyznać, że gdy gram, to nadal zwyciężają stare przyzwyczajenia i przełączam się na tradycyjną myszkę.

Co z kwestiami technicznymi?

Logitech MX Vertical to nie tylko narzędzie wygodne. To też narzędzie bardzo dobre. Myszka współpracuje z systemami Windows 10 i 11, macOS od 10.15, Chrome OS oraz Linux. Jest to też model bezprzewodowy, więc możecie zapomnieć o krzątaninie kabli. Co ważne, wykorzystuje Bluetooth Low Energy i można ją sparować z trzema urządzeniami jednocześnie i szybko przełączać się między nimi za pomocą przycisku umieszczonego na spodzie.

Do tej pory, w ciągu 4 tygodni użytkowania, ładowałem ją tylko raz, krótko po rozpakowaniu, więc akumulator trzyma bardzo długo. Producent deklaruje 4 miesiące po pełnym naładowaniu. Z kolei 1-minutowe ładowanie ma zapewnić wystarczająco energii do 3 godzin pracy. Samo ładowanie odbywa się za pomocą złącza USB-C, więc równie dobrze można je przeprowadzić w nocy, za pomocą ładowarki od telefonu czy innego urządzenia mobilnego.

Pod względem jakości wykonania nie ma praktycznie żadnych zarzutów. Gryzoń zbudowany został z wysokiej jakości plastiku, który ma lekko gumowaną powierzchnię. Dzięki temu nie łapie tak mocno odcisków palców, lepiej trzyma się dłoni, a przede wszystkim jest milszy w dotyku. Przyciski mają lekki, ale wyczuwalny skok. Ich charakterystyka jest jak na mój gust minimalnie zbyt miękka, ale w żaden sposób to nie przeszkadza.

Pod kciukiem mamy dostęp do dwóch przycisków funkcyjnych. Ułożenie dłoni sprawia, że dostęp do nich jest prosty. Dzięki oprogramowaniu Logitech Options możecie je dowolnie skonfigurować według własnych potrzeb. Szkoda jedynie, że konieczne jest instalowanie osobnego oprogramowania. Rozumiem, że Logitech G Hub jest dla sprzętów gamingowych, ale dodanie do niego obsługi MX Vertical byłoby w mojej ocenie dobrą decyzją.

Mój jedyny zarzut dotyczy scrolla. O ile przewijanie stron czy dokumentów nie przysparza żadnych problemów, tak używanie rolki w formie przycisku już tak. Korzystanie z niej w taki sposób często powoduje niechciane i niekontrolowane przewinięcie. Wynika to po części z ułożenia dłoni i braku oparcia w postaci blatu biurka (scroll wciskamy w bok, a nie w dół), a także, a może nawet bardziej, z powodu zbyt luźnej rolki. O ile na pierwsze nie mamy za bardzo wpływu, tak scroll mógłby być sztywniejszy.

Podsumowanie

Logitech MX Vertical to świetna myszka. Jeśli macie Zespół Cieśni Nadgarstka albo Zespół de Quervaina, to jest to urządzenie dla Was niemal obowiązkowe. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że jeśli dużo czasu spędzacie przed komputerem to i tak powinniście ją kupić, nawet jeśli jeszcze nie borykacie się z problemami natury zdrowotnej. Lepiej dmuchać na zimne i zapobiegać, zamiast leczyć.

Z myszką jest tylko jeden problem — jest bardzo droga i nie ma co tego ukrywać. Ceny zaczynają się od około 400 zł, co dla wielu osób może być kwotą zaporową. Wychodzę jednak z założenia, że nie powinno się oszczędzać na własnym zdrowiu. Nawet jeśli teraz zapłacicie za Logitech MX Vertical te 400 zł, to być może w przyszłości zaoszczędzicie w ten sposób na jeszcze droższych wizytach u lekarzy. A wtedy cena nie wydaje się już tak wysoka.

Zalety:

Ogromna wygoda

Odciążenie mięśni i nadgarstka

Dobra jakość wykonania

Dobry sensor

Jest bezprzewodowa

Długo trzymająca bateria

Wady:

Wysoka cena

Zbyt luźny scroll

