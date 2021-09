Logitech Bolt: Tych klawiatur bezprzewodowych nie podsłuchasz

Logi Bolt zawojuje biura – zarówno te wielkie i zatłoczone, jak i nasze zaciszne biura domowe. Logitech wprowadza połączenie bezprzewodowe klawiatur i myszek spełniające wyśrubowane wymagania bezpieczeństwa i niezawodności.

Logi Bolt to nowy standard komunikacji dla peryferiów Logitech, ale Logitech nie wynajdował koła na nowo. By skonstruować odbiornik radiowy z żółtym znaczkiem, inżynierowie sięgnęli do specyfikacji protokołu Bluetooth LE. Na jego bazie opracowali protokół, spełniający dwie podstawowe potrzeby współczesnych i przyszłych biur: wysokiej klasy bezpieczeństwo oraz niezawodność w środowisku pełnym radiowego szumu.

Logi Bolt: zabezpieczenia i szyfrowanie

Logi Bolt wykorzystuje standard Bluetooth LE Secure Connections Only (tryb bezpieczeństwa 1, poziom zabezpieczeń 4). Akcesorium bezprzewodowe i odbiornik Logi Bolt mogą komunikować się tylko między sobą i w tym przypadku to ogromna zaleta. Protokół łączności jest zgodny z Federalnymi normami przetwarzania informacji (FIPS –

Federal Information Processing Standards) oraz ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Logi Bolt wykorzystuje uwierzytelnione bezpieczne połączenia LE (LESC – Authenticated LE Secure Connections) oraz szyfrowanie Elliptic Curve Diffie-Hellman P-256 (ECDH) i AES-CCM. Klawiatura czy myszka są fabrycznie sparowane z nadajnikiem z zestawu i są gotowe do działania od razu po wyjęciu z pudełka. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by do nadajnika podłączyć kolejne peryferia z kluczem dostępu LE Secure Connection. Będzie to wymagało uwierzytelnienia w postaci serii kliknięć (bądź wpisania kodu w przypadku klawiatury), co zapewni dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Logi Bolt to także specyficzna polityka aktualizacji. Jeśli aktualizacja oprogramowania zestawu wprowadza drobne poprawki, administratorzy mogą w każdej chwili przywrócić starszą wersję. Cofnięcie aktualizacji zostaje zablokowane, jeśli wgrana zostanie poprawka bezpieczeństwa. W ten sposób Logitech zabezpiecza się na wypadek, gdyby w protokole odkryta została luka bezpieczeństwa, zagrażająca klientom.

Przez to nie ma możliwości, by sparować urządzenia zaprojektowane do działania z Logi Bolt z odbiornikami Unifying (z pomarańczowym słoneczkiem). Oczywiście każda klawiatura czy myszka ma także łączność Bluetooth, ale dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa lepiej korzystać z odbiornika z żółtym znaczkiem. Zresztą w wielu firmach nie ma możliwości korzystania ze „zwykłej” łączności Bluetooth.

Logi Bolt „krzyczy” i „omija korki”

Już teraz pasmo 2,4 GHz (802.11) jest zatłoczone przez Wi-Fi, Bluetooth i inne sprzęty radiowe (zdalne czujniki, elektroniczne nianie itp.), a będzie jeszcze gorzej. No ale kable to przeżytek, zbędny problem w podróży i dodatkowy bałagan w domowym biurze. Nie wyobrażam sobie powrotu do kabli, a rzesze młodszych ode mnie pracowników nawet nie znają tego sposobu pracy. Tylko gdy wszystko dookoła zakłóca klawiaturę, o pracy można zapomnieć.

Logi Bolt rozwiązuje ten problem na kilka sposobów. Przede wszystkim „krzyczy” – odbiornik ma duży zapas mocy nadawania, dzięki czemu sygnał ma większe szanse „przebić się” do właściwej klawiatury czy myszki.

Brutalna siła sygnału to nie jedyny as w rękawie Logitecha. Logi Bolt wykorzystuje także zastrzeżony algorytm szybkiego wyszukiwania najmniej zatłoczonego kanału. W razie problemów transmisja „skacze” po częstotliwościach, by znaleźć optymalną drogę. Laurent Gillet, dyrektor ds. inżynierii oprogramowania wbudowanego w firmie Logitech, porównuje to do jazdy terenówką na przełaj, podczas gdy cała reszta sportowych aut stoi w korku na autostradzie.

Jakie klawiatury i myszki działają z Logi Bolt?

Z odbiornikiem Logi Bolt można sparować do 6 urządzeń. Aktualnie w ofercie Logitech są 2 klawiatury i 3 myszki w wersji biznesowej, kompatybilne z nowym standardem łączności:

Logitech MX Master 3 for Business;

Logitech MX Anywhere 3 for Business;

Logitech MX Keys for Business (zobacz test wersji dla Maców);

Logitech Ergo K860 for Business (klawiatura ergonomiczna);

Logitech Ergo M575 for Business (trackball).

Można również kupić Logitech MX Keys Combo for Business, czyli zestaw zawierający klawiaturę, mysz i podkładkę pod nadgarstki.

Logitech zapowiada poszerzenie oferty. Z Logi Bolt współpracować będą także:

Zestaw MK540/MK545;

Zestaw MK270;

Zestaw MK120;

Klawiatura mobilna K380;

Mysz Logitech MX Vertical;

Trackball Logitech MX Ergo;

Prezenter Logitech Spotlight;

Laserowy pilot do prezentacji Logitech R500.

Warto zwrócić uwagę na to, że dla biznesowych peryferiów Logitech przygotował odmienną wersją oprogramowania Logi Options. Klawiatury mają też nieco inne przyciski multimedialne – mają skrót do zamiany mowy na tekst, do wyciszenia mikrofonu oraz do palety emoji. Oczywiście działanie tych skrótów można zmienić w Logi Options.

Źródło zdjęć: wł., Logitech

Źródło tekstu: wł., Logitech