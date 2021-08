Hisense E76GQ – zaskakująco dobry telewizor 4K z HDR, nie tylko dla graczy

Na początku lipca firma Hisense zapowiedziała wprowadzenie na polski rynek smart telewizorów z serii A7GQ i E7GQ. Te dość podobne pod względem możliwości urządzenia z ekranami 4K UHD kuszą wieloma ciekawymi funkcjami, obsługą HDR, funkcjami dla graczy i przystępnymi cenami. Sprawdziliśmy telewizor z linii Hisense E76GQ, przedstawiany przez producenta jako model idealny do gier.

Testowany przeze mnie 55-calowy model E76GQ w dniu publikacji nie był jeszcze dostępny w Polsce, ale jest już w sprzedaży w niemieckim Amazonie za 584 euro, czyli za około 2660 zł. W Polsce Hisense E76GQ pojawi się w ciągu najbliższych tygodni. Wstępne ceny sugerowane przez producenta to:

Hisense E76GQ z ekranem 50 cali – cena 2399 zł ,

, Hisense E76GQ z ekranem 55 cali – cena 2599 zł.

Są to więc bardzo atrakcyjne kwoty, 2-3 niższe niż to, co trzeba zapłacić za zbliżone możliwościami telewizory Samsunga czy LG. Oczywiście niższe ceny wiążą się też z nieco skromniejszymi parametrami technicznymi. Mimo tego telewizory E76GQ wciąż dostarczają sporo argumentów, by wybrać właśnie je.

Jako informację uzupełniającą dodam, że wcześniej do sprzedaży w Polsce trafiły telewizory z linii Hisense A7GQ, w wersji 55-calowej urządzenie wyceniono na 2499 zł. Różnice w tych modelach dotyczą np. wykorzystania innego rodzaju paneli, innego kształtu nóżki, jednak porównanie właściwości technicznych wskazuje na bliskie pokrewieństwo obydwu linii smart TV firmy Hisense.



Hisense 55E76GQ – dane techniczne

Ekran 55 cali (139 cm), rozdzielczość Ultra HD 3840 x 2160, kąt widzenia 178 °, odświeżanie 60 Hz, kontrast 4000:1, podświetlenie Direct LED z warstwą Quantum Dot,

Wsparcie dla Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, upscaling Ultra HD, technologia MEMC, redukcja szumów,

Wyjściowa moc dźwięku 2x1 0 W, Dolby Atmos,

Cyfrowy i analogowy tuner DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2,

Złącze Cl+ 1.4, trzy porty HDMI 2.0 z funkcjami HDMI 2.1 (ALLM, VRR, eARC), dwa porty USB (2.0 i 3.0), wyjście S/PDIF, analogowe wejścia audio i wideo, wyjście słuchawkowe,

Łączność Wi-Fi sc, Bluetooth 5.0, złącze Eternet RJ45,

Platforma programowa VIDAA U5.0,

kompatybilny z uchwytem ściennym VESA 300 x 200,

Poziom zużycia energii w trybie maksymalnego poboru 160 W, klasa energetyczna G (102 kWh/1000h),

Masa urządzenia z podstawką 15 kg, wymiary z podstawą: 122,7 × 78 × 27,1 cm (grubośc bez podstawy: 7.8 cm),

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl