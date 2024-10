Ten tablet jest lepszy od Twojego laptopa. Test iPad Air z procesorem M2

Nowy iPad Air z procesorem Apple M2 już od jakiegoś czasu można kupić w polskich sklepach. Czy warto? Sprawdzamy!

iPad to dla wielu osób synonim porządnego tabletu. Patrząc na specyfikację tegorocznego iPada Air z procesorem Apple M2, trudno się dziwić takiemu postrzeganiu urządzeń z jabłuszkiem. Ale ile w nim prawdy? Miałem okazję się przekonać, testując urządzenie przez kilka ostatnich tygodni

Konkretnie w moje w ręce wpadła wypasiona wersja tabletu z wyświetlaczem 11”, obsługą 5G oraz 1 TB pamięci wewnętrznej. Dodatkowo do kompletu dostałem zestaw akcesoriów, w tym dedykowaną klawiaturę Magic Keyboard oraz rysik Apple Pencil Pro. Urządzenie miało okazję zaprezentować się od absolutnie najlepszej strony.

Wygląd i wykonanie

Chciałoby się napisać, że jaki jest koń, każdy widzi. Pod względem stylistyki nowy iPad Air praktycznie nie różni się znacząco ani od bezpośredniego poprzednika, ani nawet od innych urządzeń w ofercie producenta. O ile sama obecność jabłka na obudowie nie jest dla Was problemem, raczej nie znajdziecie tu nic, co może do siebie zrazić.



Z przodu znajdziemy przede wszystkim duży wyświetlacz oraz ramki wystarczająco szerokie, by było za co chwycić i ani milimetra szersze. Na wyświetlaczu nie znajdziemy notcha, za to kamerkę umieszczono pośrodku dłuższej krawędzi.

Z tyłu znajdziemy plecki wykonane z aluminium poprzecinane antenami. Jedynym zdobieniem jest obowiązkowe wytłoczone logo jabłka. Oprócz tego wprawne oko wypatrzy odsłonięte złącze dla akcesoriów. Przede wszystkim jednak mamy tu matowe wykończenie, które, niestety, ma tendencję do łapania odcisków palców. Szczęśliwie nie są one nadmiernie widoczne.



Rozmieszczenie przycisków z boku obudowy jest zupełnie funkcjonalne. W szczególności na plus zaliczam przycisk zasilania ze skanerem odcisków palców, który pozostaje łatwo dostępny niezależnie od orientacji, w której trzymamy tablet. Moim jedynym zastrzeżeniem jest fakt, że w pozycji horyzontalnej przyciski głośności zamieniają się swoimi rolami, co może wprawiać w lekkie zakłopotanie.

Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, co nie powinno dziwić – w przypadku Apple to akurat standard. Obudowa urządzenia wykonana została z wysokiej jakości aluminium, natomiast wyświetlacz pokrywa szkło hartowane. Wszystko jest doskonale spasowane i sprawia solidne wrażenie. Jedynym zgrzytem nazwałbym brak oficjalnej wodoodporności albo chociaż odporności na zachlapania.

Wyświetlacz

Wyświetlacz iPada Air to w pewnym sensie jego największe rozczarowanie. Wszystko dlatego, że mamy tu do czynienia z wyświetlaczem IPS o przekątnej 11” (jest też wariant 13”) i odświeżaniu raptem 60 Hz. W tym segmencie może to być pewnym rozczarowaniem. Na otarcie łez mamy stosunkowo wysoką rozdzielczość 1640 x 2360 pikseli.

Jasność

maksymalna Temperatura

bieli Kontrast Pokrycie

gamutów Błąd ΔE 517 cd/m² 6689K n/d sRGB:95,9%

Adobe RGB: 67,5%

DCI-P3: 70,2% Średni: 1,25

Maksymalny: 5,4



Trzeba natomiast przyznać, że pozostałe parametry ekranu wypadają bardzo dobrze. Zmierzona przez nas jasność maksymalna ekranu to 517 nitów, co na tak dużym panelu jest niezłym rezultatem. Do tego mamy niezły kontrast, kąty i bardzo dobrą kalibrację w ramach przestrzeni sRGB. A jakby tego było mało, po aktywacji funkcji True Tone urządzenie automatycznie dopasowuje temperaturę bieli do panujących warunków otoczenia i robi to bardzo sprawnie. Pod kątem pracy ze zdjęciami czy rysowania tutejszy ekran zdecydowanie robi robotę.

Interfejs i funkcjonalność

iPad Air pracuje pod kontrolą systemu iPadOS. Na chwilę pisania tego artykułu mówimy konkretnie o wersji 18.0. Jeśli nie mieliście z nim wcześniej styczności, to „przerośnięta” wersja oprogramowania iOS rozbudowana o kilka funkcji zapożyczonych z macOS.



Jeśli korzystaliście wcześniej z dowolnego sprzętu Apple, poczujecie się tu jak w domu. Logika interfejsu jest z grubsza taka sama we wszystkich urządzeniach producenta, niezależnie od rozmiaru wyświetlacza. Interfejs jest estetyczny i w większości intuicyjny. Nie zmienia to natomiast faktu, że osoby, które nie miały wcześniej styczności z ekosystemem Apple, mogą potrzebować dłuższej chwili na oswojenie się z niektórymi rozwiązaniami.



Jeśli chodzi o tutejszy interfejs, do gustu przypadły mi przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest spójność. Niezależnie od tego, czy mówimy o preinstalowanych aplikacjach, czy apkach pobranych z App Store, wszystkie wykorzystują te same oznaczenia i zachowują się w podobny sposób. U konkurencji spod znaku Androida oraz Windowsa bywa z tym różnie.



Drugą jest obsługa wielozadaniowości. Różnica między smartfonami i tabletami to głównie rozmiar wyświetlacza, a iPad Air radzi sobie bardzo dobrze z wykorzystaniem dodatkowej przestrzeni roboczej. Mamy oczywiście standardową opcję podziału ekranu na dwie połowy, ale to tylko początek. Przykładowo, moim ulubionym narzędziem okazał się tryb Slide Over, w ramach którego jedna aplikacja wyświetlana jest na całym wyświetlaczu, a druga w małym okienku wysuwanym w razie potrzeby od bocznej krawędzi. Świetnie się to sprawdza zwłaszcza w przypadku komunikatorów.

Warto w dwóch słowach napisać także o trybie Stage Manager, bo jest to coś, co wyróżnia modele z procesorami Apple M1 i M2 od tańszych/starszych tabletów w ofercie producenta. W dużym skrócie jest to ciekawa wariacja na temat pulpitów wirtualnych, gdzie aplikacje wyświetlane są w okienkach, a my przełączamy się nie tyle między poszczególnymi programami, co ich całymi zestawami. To całkiem fajna alternatywa dla interfejsu desktopowego, z której da się komfortowo korzystać bez myszki. Co prawda wyświetlacz o przekątnej 11” to trochę mało, by w pełni wykorzystać jej potencjał, ale na modelu z ekranem 13” lub po podłączeniu zewnętrznego monitora funkcja ta rozwija skrzydła.

Ten nacisk na wielozadaniowość w połączeniu z laptopowym procesorem i aplikacjami żywcem przeniesionymi z macOS sugerują, że nowy iPad Air może być doskonałym komputerem do pracy. Sam tak daleko bym się nie posunął, ale nie ulega wątpliwości, że radzi sobie w takiej roli znacznie lepiej niż większość tabletów na rynku.



Apple iPad Air jest kompatybilny z rysikami Apple Pencil Pro i Apple Pencil 2. Niestety nie są one oferowane w zestawie, a musimy zakupić je osobno – podobnie zresztą ja dedykowaną klawiaturę.

Testowany tablet obsługuje łączność Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 i, za dopłatą, 5G. W tym ostatnim przypadku potrzebujemy karty eSIM. W urządzeniu z tego segmentu pewnym rozczarowaniem jest brak Wi-Fi 7, ale z praktycznego punktu widzenia to raczej drobiazg. Dostajemy za to port USB 3.2 Gen 2 z możliwością podłączenia zewnętrznego monitora.

Podzespoły i wydajność

Apple iPad Air w wersji na 2024 rok wyposażony został w procesor Apple M2. To ta sama jednostka, którą znajdziemy m.in. na pokładzie MacBooka Air i Maka Mini, aczkolwiek to stwierdzenie wymaga nieco doprecyzowania. Procesor na pokładzie bohatera testu to konfiguracja z ośmiordzeniowym procesorem oraz dziewięciordzeniowym układem graficznym. Innymi słowy, najsłabszy wariant „em dwójki”, jaki znajdziemy na rynku. To jednak nie powinno być dużym problemem. Jeśli miałbym się doszukiwać w specyfikacji jakiegokolwiek wąskiego gardła, byłoby to raczej 8 GB RAM.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Apple iPad Air 11" (2024) 1987232 2603 10087 - Apple iPhone 15 1456386 2547 6396 - Apple iPhone 15 Pro 1497968 2910 7305 - Apple iPhone 16 Pro Max 1860174 3306 8079 - Google Pixel 8 752457 1667 3985 718 Google Pixel 8a 934740 1627 3349 703 Google Pixel 8 Pro 1050521 1751 4221 683 Google Pixel 9 1041167 1729 4459 771 Google Pixel 9 Pro XL 1304963 1987 4903 769 Huawei MatePad Pro 13.2 647415 1159 3657 91,4 OnePlus 12 1999690 2192 6648 3138 OnePlus Open 1541410 1982 5280 2051 Realme GT 6 1539284 1954 5039 187 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Samsung Galaxy S23 Ultra - 1980 5202 2027 Samsung Galaxy S24 Ultra 1950701 2310 7201 3193 Samsung Galaxy Tab S9 FE - 1017 2986 112 Samsung Galaxy Z Fold5 1486849 2008 5249 2095 Samsung Galaxy Z Fold6 1776772 2259 6623 3243 Xiaomi Pad 6 823263 1310 3368 171,3



Nie przeszkadza to jednak bohaterowi testu osiągać w testach benchmarkowych wyników porównywalnych z topowymi urządzeniami na Androidzie. Ba, w kilku kategoriach – np. wydajności wielordzeniowej – bije je na głowę. Normalnie pisanie o tym zakrawałoby o czystą formalność, ale w tym konkretnym przypadku dodatkowe megaflopy można zaprzęgnąć do pracy, np. instalując znane z konsol gry AAA (np. najnowsze odsłony Resident Evil, Assassin’s Creed Mirage) lub profesjonalne aplikacje (np. DaVinci Resolve). Z jednym i drugim iPad Air radzi zaskakująco wręcz bardzo dobrze.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Apple iPad Air 11" (2024) 5392 59,90% 5142* 10157* 44,3 Apple iPhone 15 2932 78,50% 2511* 5435* 43,7 Apple iPhone 15 Pro 3172 64,40% 2910* 6255* 46,8 Apple iPhone 16 Pro Max 4761 65,30% 4541* 7419* 42,9 Google Pixel 8 2484 67,30% 2565 4566 41,3 Google Pixel 8a 2455 74,10% 2566 4585 45 Google Pixel 8 Pro 2491 68,70% 2582 4631 43 Google Pixel 9 2570 76,80% 2835 5115 42 Google Pixel 9 Pro XL 2619 74,60% 2841 5072 54,1 Huawei MatePad Pro 13.2 1056 99,40% 1309 2440 39 OnePlus 12 4931 55,80% 5638 8910 48 OnePlus Open 3707 66,40% 4440 6477 49,5 Realme GT 6 3095 52,30% 3440 6090 45 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Samsung Galaxy S23 Ultra 3845 67,30% 4560 7616 46,2 Samsung Galaxy S24 Ultra 5073 57,40% 5762 9436 47,8 Samsung Galaxy Tab S9 FE - - - 1688 - Samsung Galaxy Z Fold5 3720 52,70% 3894 3726 48,4 Samsung Galaxy Z Fold6 5054 81,30% 5863 8529 47,3 Xiaomi Pad 6 1117 99,10% 1566 3477 45,9

*GFXBench Metal

Oczywiście odrębną kwestią jest kultura pracy. iPad Air nie posiada aktywnego chłodzenia, w związku z czym przy tak wydajnych podzespołach szybko zaczyna się zbijanie taktów, by utrzymać w ryzach temperatury. Na ile się to udało – kwestia sporna. Pod obciążeniem temperatura obudowy potrafiła osiągnąć 44,3 °C w najgorętszym punkcie.

Aparat

Bohater testu wyposażony został w pojedynczy aparat o rozdzielczości 12 Mpix. Jakość fotografii, łagodnie rzecz ujmując, nie powala. Nawet w korzystnym świetle zdjęcie wyglądają dużo gorzej niż te wykonane smartfonami ze średniej półki cenowej. Możemy natomiast nagrywać z pomocą tutejszego aparatu wideo o rozdzielczości nawet 4K przy 60 kl./s., co w dalszym ciągu zasługuje na pewną pochwałę.



Podobnie ma się sprawa z przednią kamerką. Ona również ma rozdzielczość 12 Mpix, ale sparowano ją z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia rzędu 122°. Rzecz przydatna raczej do wideorozmów niż choćby okazjonalnego selfie.

Apple iPad Air 2024 - zdjęcia przykładowe

Bateria

iPad Air w wersji z ekranem 11” wyposażony został w akumulator o pojemności 29 Wh. W naszym teście wytrzymał on ok. 5,5h nieprzerwanego odtwarzania wideo. W połączeniu z wydajnym trybem uśpienia pozwala to na dobrych kilka dni pracy bez konieczności szukania ładowarki. Ile dokładnie? To już będzie zależało od tego, w jaki sposób będziemy z urządzenia korzystać. Tak czy inaczej nie należy raczej się obawiać, że nowy iPad umrze w ciągu dnia bez ostrzeżenia.

A skoro o ładowarce mowa, w zestawie jej nie znajdziemy. Na całe szczęście znalezienie kompatybilnego adaptera nie powinno być poważnym problemem. Bohater testu ładowany jest za pomocą portu USB-C. Mamy tu także obsługę USB Power Delivery, choć trudno mówić o jako takim szybkim ładowaniu – maksymalna moc nie przekracza 30 W.

Podsumowanie

Dla wielu osób iPad to jedyny słuszny wybór, jeśli chodzi o tablety. Jeśli należycie do tej grupy, nowy iPad Air nie powinien Was rozczarować. To sprzęt o imponujących możliwościach, bogatej bazie aplikacji i imponującej wydajności. W wielu sytuacjach spokojnie może zastąpić nie tylko smartfona, ale nawet klasycznego laptopa.



Problemem może być jedynie kwestia opłacalności. Za 2999 zł kompromisy pokroju wyświetlacza 60 Hz mogą nieco doskwierać. Nie mówiąc już o tym, że za te pieniądze dostajemy wyłącznie najbardziej podstawową specyfikację bez 5G, bez akcesoriów, za to z raptem 128 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli jednak Wam to nie przeszkadza albo jesteście gotowi dopłacić grubą kasę do lepszej specyfikacji, nowy tablet z Cupertino będzie doskonałym wyborem.

Ocena końcowa: 8,5/10

Plusy:

Wysoka jakość wykonania

Wysoka wydajność

Dopracowany interfejs

Świetna współpraca w ramach ekosystemu

Bogata baza dopracowanych aplikacji

Bogaty zestaw funkcji związanych z wielozadaniowością

Minusy:

Wyświetlacz o odświeżaniu 60 Hz

Brak wodoodporności

Brak Wi-Fi 7

Brak rysika w zestawie

Wygórowana cena

Brak szybkiego ładowania

Tablet do testu dostarczony przez firmę Apple.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne