Ten telefon zna każdy. W tle rozegrała się fascynująca historia

Nokia - ta marka po dziś jest w naszej popkulturze, na czele z kultowym dzwonkiem, "pancernym" telefonem 3310 i Snake'em. Jak to się stało, że producent telefonów wspiął się na sam szczyt i jak z niego spadł?

Gdyby przygotować listę najbardziej wpływowych marek telefonów komórkowych to Nokia znalazłaby się wysoko na górze tego zestawienia. Wywodzący się z Finlandii producent przez lata święcił tryumfy, a sprzedaż wielu jego modeli była rekordowa. W pewnym momencie jednak zaczęły się problemy, a przez moment marka zniknęła wręcz ze sklepowych półek ze smartfonami. Teraz natomiast jest zaangażowana w... uruchomienie sieci 4G LTE na Księżycu.

Kalosze, łosoś i fabryka kabli

Jak to możliwe? Otóż Nokia w swojej historii zajmowała się nie tylko telefonami komórkowymi, ale też masą innych rzeczy. Zaczynając od produkcji papieru, przez kalosze, po komputery, telewizory, a także instalacje sieci. Chcecie dowiedzieć się więcej? Zajrzyjcie do naszego materiału.

Z drugiej strony to właśnie dzięki wielu kultowym modelom telefonów Nokia wpisała się do świadomości tak wielu osób. Jakie modele były najważniejsze? Co dodalibyście do naszego zestawienia? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach.

Źródło zdjęć: Shutterstock