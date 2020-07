10 gier na PC, które nie są znane, ale warto w nie zagrać

Rynek gier komputerowych to nie tylko megahity, ale również wiele produkcji niezależnych, które potrafią wciągnąć na długi czas i zapewnić mnóstwo rozrywki. Prezentujemy dziesięć całkowicie darmowych tytułów, w które warto zagrać. Na weekend jak znalazł.

Prezentowane w poniższym zestawieniu gry nie są nowościami, ale ponieważ nie stoją za nimi wielcy wydawcy, z pewnością większość naszych Czytelników jak dotąd o nich nie słyszała. Moim zdaniem warto się z nimi zapoznać - tym bardziej, że to nic nie kosztuje! A dlaczego warto?

Ginkgo

Zaczynamy od klimatów mrocznych i azjatyckich. Gingko to przygodowy survival horror, w którym protagonistka przybywa do rodzinnego domu na pogrzeb matki. Otrzymuje po niej w spadku magiczną igłę, za pomocą której może łączyć fragmenty rozdartych przestrzeni - w tym samej rzeczywistości - aby torować sobie drogę poprzez... wspomnienia. W pewnym momencie robi się jednak groźnie...

Jeśli masz ochotę na mroczną opowieść i nieco dreszczyku, możesz dodać tę grę do swojej biblioteki Steam - znajdziesz ją na tej stronie.

Mortal Kombat Defender Earth

Preferujesz mordobicia? Mortal Kombat to produkcja, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Defender Earth to fanowska produkcja, w której możesz kierować kilkudziesięcioma postaciami - od Sub-Zero po Goro. Choć nie jest to tytuł przynależący do oficjalnej marki, zabawa jest przednia - co pokazuje poniższy gameplay.

Jeśli chcesz mieć ten tytuł, możesz pobrać go z tej strony. Ostatnia wersja nosi numer 3.3.7 i była opublikowana dwa lata temu, można więc uznać, że produkcja nie jest już rozwijana - a szkoda.

Ghostscape 3D

A teraz znowu mroczne klimaty - ale w formie gry przygodowo-logicznej, gdzie liczy się spostrzegawczość. Odwiedzasz opuszczony dom, gdzie wszelkie ślady wskazują na to, że odbywały się tam różnego rodzaju rytuały... bardzo nieprzyjemne rytuały. Co się stało? Musisz odnaleźć wskazane przedmioty, rozsiane po różnych pomieszczeniach - jednak dostęp do niektórych wymaga wykonania pewnych czynności.

Jeśli nie obawiasz się wejść do nawiedzonego domu, grę możesz pobrać z tej strony - kliknij na Download Now, a następnie możesz wybrać darmowe pobieranie (klikając na No thanks, just take me to the downloads) lub wesprzeć producenta wpłatą. Nie jest to jednak obowiązkowe - to darmowa gra, a płacą tylko te osoby, które chcą.

Zelda Classic

A teraz coś spokojniejszego i klasycznego. Zelda Classic to remake kultowej gry RPG The Legend of Zelda, wydanej w 1986 roku przez Nintendo na NES. Twórca remake jest wielkim jej fanem i postanowił podzielić się swoją pasją z posiadaczami PC. W tym celu wykonał pełen port tej produkcji i wzbogacił go o dodatkowe zadania. Wystarczy pobrać plik, rozpakować archiwum, kliknąć na zelda.exe i już można przenieść do magicznej krainy.

Zelda Classic ma status freeware, a może pobrać ją z tej strony. Co ważne - jest ona cały czas rozwijana!

The Last of Humans: Awakening

Kolejny survival horror w zestawieniu to The Last of Humans: Awakening. Zaczyna się od razu mocno - protagonista budzi się ze śpiączki. Szybko odkrywa, że znajduje w szpitalu, w którym musiało zajść coś złego - świadczą o tym plamy krwi na podłodze i ścianach, a także wykonane nią napisy w toaletach. To początek dłuższej wyprawy, która zawiedzie go... no właśnie - dokąd?

The Last of Humans: Awakening to darmowa gra, którą możesz pobrać z tej strony (w sposób podobny jak przy Ghostscape 3D).

The Tower at Tortenna

A teraz klimat relaksacyjno-spacerowy z zagadkami. Kolejna gra za darmo w naszym zestawieniu to Tower at Tortenna. Klimatem przywodzi na myśl takie produkcje, jak Myst czy Witness. Tytułowa wieża stała niegdyś w szczerym polu, jednak z biegiem czasu otoczyły ją cztery, zlewające się w jedną metropolię, miasta - Cwethsil, Tortenna, Pizbürg, Lofli i Hyndima. Dlaczego opustoszały? Do czego służą tajemnicze urządzenia i mechanizmy, jakie pozostały po mieszkańcach?

Na to pytanie musisz znaleźć odpowiedź samodzielnie. Gra zachwyca pięknymi widokami z wysokości oraz specyficznym klimatem tajemnicy. Możesz pobrać ją z tej strony - dostępna jest na Windows (osobne edycje dla wersji 32- i 64-bit) oraz macOS.

Killer Escape 4

Po raz czwarty i ostatni mroczne klimaty w zestawieniu. Killer Escape 4 to dzieło Psionic Games, twórcy znajdującego się w zestawieniu Ghostscape 3D. Od razu wrzuca gracza na głęboką wodę - jesteś zamknięty w pokoju, który wypełnia się trującym gazem. Musisz znaleźć sposób otwarcia drzwi, a następnie... unikać grasującego mordercy. Uprzedzam - łatwo nie będzie.

Jeśli powyższy gameplay sprawił, że chcesz spróbować swych sił - pobierzesz grę z tej strony.

Think To Die 2

Czarny humor + gra logiczna? To właśnie Think to Die 2. O co tu chodzi? Masz tu zabawkowe ludziki, którym znudziła się egzystencja. Twoim zadaniem jest umożliwienie im popełnienia... samobójstwa. A środków do tego jest mnóstwo - od upadku z wysokości po miażdżenie i zmianą grawitacji. W języku angielskim istnieje słowo, które ładnie określa gameplay - creepy.

Jeśli chcesz rozmyślać na różnymi sposobami popełnienia samobójstwa, Think to Die 2 możesz dodać do swojej biblioteki na Steam za darmo. W tym celu wejdź na tę stronę.

Fragments of Euclid

A teraz mniej mordercze łamigłówki, ale za to w świecie "architektury escherowskiej", czyli Fragments of Euclid. Sufit może stać się podłogą, ściana - sufitem, a Ty musisz w tym chaosie znaleźć właściwą drogę. Zwraca uwagę oprawa wizualna - utrzymana w klimacie rysunków.

Fragments of Euclid to produkcja freeware, którą możesz w każdej chwili pobrać z tej strony. Dostępna na Windows, macOS oraz Linuxa.

Heroine's Quest: The Herald of Ragnarok

Wikingowie, trolle, zima, wilki, bogowie... Heroine's Quest: The Herald of Ragnarok to przygodowa gra RPG, utrzymana w stylu klasyków z lat 90-tych, jak The Flight of Amazon Queen czy Secrets of Monkey Island, ale z możliwością walki i rzucania czarów, a protagonistka może parać się jedną z trzech profesji.

Zabawa przeznaczona jest na długie godziny - i warto przy niej posiedzieć. Heroine's Quest: The Herald of Ragnarok możesz dodać za darmo do swojej biblioteki na platformie Steam - na tej stronie.