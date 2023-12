Dobry, a tani. TOP 5 smartfonów do 1000 zł (wideo) - grudzień 2023

Dobry telefon do tysiąca złotych? Można je wciąż znaleźć, choć z roku na rok coraz o to trudniej. Dlatego postanowiliśmy Wam pomóc i przygotowaliśmy zestawienie najlepszych smartfonów do 1000 złotych.

Na początku warto jedną rzecz ustalić - telefony do tysiąca złotych to nie grupa śmierci, w której każdy model po prostu walczy o przetrwanie. Choć z biegiem lat okrągłe tysiąc złotych straciło na wartości, to jednak wciąż jest to spora kwota, za którą można oczekiwać więcej niż to, że telefon będzie (w miarę) działać.

Jeden kraj dominuje

Nie da się ukryć, że półka budżetowa od lat jest zdominowana przez producentów z Chin. Ale firmy te udowadniają, że można czasem stworzyć telefon, który potrafi oferować nie tylko atrakcyjną ceną, ale też przyzwoitą jakość. A jakie telefony znalazły się w naszym zestawieniu? Zebraliśmy najlepsze naszym zdaniem modele na grudzień 2023.

A Wy, co myślicie o tym zestawieniu? Dodalibyście do niego swoją propozycję? Dajcie znać w komentarzach. Zerknijcie też na inne nasze zestawienia telefonów.

