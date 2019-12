Jaki telefon wybrać na święta? Najlepsze telefony: grudzień 2019

Jaki najlepszy telefon można kupić za 1500 zł? Czy da się kupić dobry smartfon za 500 zł? Jeśli flagowiec, to który? Takie i podobne pytania zadaje sobie wiele osób w okresie świątecznym. Wychodząc im naprzeciw, przygotowaliśmy grudniowy ranking telefonów w popularnych przedziałach cenowych. Uzupełniamy w ten sposób nasz świąteczny poradnik zakupowy, który opublikowaliśmy w Mikołajki.

Zgodnie z dotychczasową tradycją, nasz ranking powstał w oparciu o ceny znalezione w serwisie Ceneo.pl. W zestawieniu braliśmy pod uwagę urządzenia pochodzące z oficjalnych dystrybucji, sprzedawane w dużych sklepach i sieciach handlowych, w których nie powinniśmy mieć problemów z dochodzeniem swoich praw w przypadku problemów. Pominęliśmy małe sklepy, komisy oraz aukcje internetowe, skupiając się na sprzedawcach, u których będziemy chronieni w sposób przewidziany przez polskie prawo, w tym w oparciu o przepisy o "rękojmi" zawarte w Kodeksie cywilnym.

Na kolejnych stronach znajdziecie coraz droższe, a więc - teoretycznie - także coraz lepsze smartfony. Zaczynamy od tych najtańszych, które można kupić już za niespełna 500 zł. Potem robi się coraz drożej, aż dotrzemy do urządzeń, które kosztują ponad 3000 zł. Łącznie do Waszej dyspozycji oddajemy 6 kategorii cenowych. Do każdej z nich dodaliśmy ankietę, żebyście to Wy mogli wskazać najlepsze urządzenie z danego przedziału cenowego.

Jeśli nie zgadzacie się z naszymi wyborami, dajcie o tym znać w komentarzach. Podpowiedzcie, co Waszym zdaniem warto kupić.