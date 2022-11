Jesienna depresja Cię dopadła? Mamy na to sposób

Jesienna depresja czai się za oknem. Jak sobie z tym poradzić? Mamy kilka sprawdzonych sposobów, by poprawić sobie skutecznie, zdrowo i za darmo!

Prana Breath – Oddychaj i wyluzuj

Cena: 0 zł bez reklam, 45 zł za wersję Guru. Pobierz za darmo z Google Play

Starożytni odkryli, że stan organizmu wpływa na oddech i że oddechem można zmienić stan organizmu. Prana Breath czerpie z tej wiedzy. To ćwiczenia oddechowe z instruktorem w postaci animacji i dźwięków. Polecam je w szczególności osobom mającym problemy z zasypianiem i o wybuchowym temperamencie. Pomoże też w chwilach niepokoju, a wcale nie jest czasochłonna.

W aplikacji znajduje się kilka typów ćwiczeń, pomagających się zrelaksować, odzyskać równowagę albo się rozbudzić. Apka podpowiada dźwiękiem i wizualnie, kiedy należy robić wdech, a kiedy wydech. Co ważne, nie ma tu ani jednej reklamy w wersji darmowej. Wersja płatna dodaje możliwość łączenia różnych treningów w czasie i korzystania z ciekawych schematów. Nie ma tu abonamentu, jedynie jednorazowy zakup.

Rootd – Naucz się radzić z chandrą, a ona sama sobie pójdzie

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Rootd to uproszczona terapia behawioralno-kognitywna. Jej celem jest nauczyć Cię myśleć o sobie pozytywnie, nie wyolbrzymiać problemów, odpuścić sprawy mniej ważne, a skupić się na tych dających frajdę i motywację. Apka nie zastąpi psychoterapii – na to nie licz. Na pewno jednak zmusi Cię do zmiany paru złych nawyków w myśleniu o sobie i interpretowaniu wydarzeń.

Jak to działa? Rootd to przede wszystkim dziennik, zmuszający Cię do myślenia o rzeczach pozytywnych. Jest tu miejsce na duże i małe osiągnięcia oraz na to, co sprawia Ci radość. Ponadto możesz zapisywać, jak się czujesz, korzystając z piktogramów. Już samo przeanalizowanie swojego stanu i szukanie pozytywów w aktualnej sytuacji potrafi zmienić nastrój. Polecam! Ponadto są tu sesje medytacji i wizualizacje, muzyka do snu i sporo wiedzy o tym, jak działa terapia tego typu.

Aplikacja jest dostępna za darmo w wersji podstawowej, która całkowicie wystarcza, by z niej komfortowo korzystać. Płatna wersja zawiera więcej sesji medytacji i relaksującej muzyki, można ją kupić w abonamencie lub płacąc jednorazowo.

Zobacz: Strach się nie bać! Najlepsze gry na telefon na Halloween 2022

Zobacz: Ceny prądu szaleją, ale jest na to sposób. Wystarczy smartfon

Zobacz: Zrób taki film, że wszystkim opadnie szczęka. Złoto z Google Play #93

Zobacz: Olej thermomix! Są lepsze narzędzia do kuchni, i to za darmo

Yoga | Down Dog – Ruch to świetne lekarstwo na smutek

Cena: 0 zł przez pierwszy miesiąc. Pobierz za darmo z Google Play

Ewolucja naszego gatunku przebiegała w ruchu. Siedzenie w czterech ścianach to wynalazek nowy i wysoce szkodliwy. Jeśli jednak nie masz ochoty marznąć i moknąć, rozruszaj się w domu. Polecam do tego prawdopodobnie najlepszą apkę do ćwiczenia jogi, jaką można znaleźć w Google Play: Yoga z serii Down Dog.

Dlaczego akurat joga? Nie wymaga żadnego sprzętu ani dużo miejsca. Jeśli tylko możesz się położyć na podłodze i wyciągnąć ręce bez uderzenia w sufit, masz odpowiednie warunki. Rozciąganie redukuje napięcia i stres. Wbrew pozorom potrafi podnieść tętno, temperaturę ciała i spalić sporo kalorii. Tu dodatkowo możesz połączyć zmiany pozycji ciała z oddechem, poprawić równowagę, orientację w przestrzeni i wytrzymałość. Jeśli to nadal Cię nie motywuje, przypomnę, że letnie ciało rzeźbi się zimą.

Aplikacja Yoga | Down Dog ma sporo ustawień i kilka playlist do treningu. Możesz zmienić głos trenera i wybrać ilość wskazówek. Nie ma niestety narracji po polsku, ale myślę, że to nie problem – wszystko widać na ekranie telefonu. Treningi są ułożone tematycznie, więc możesz pracować na odpowiednim dla siebie poziomie trudności i z wybranymi partiami ciała. Przy tym uważam, że aplikacja ma bardzo wygodny interfejs.

Daj jodze i tej aplikacji szansę przez 4 tygodnie – to nic nie kosztuje. Potem możesz zdecydować, czy ćwiczenia rozciągające są dla Ciebie i w jakiej formie chcesz je wykonywać. Jeśli nie, nic nie stracisz, a zyskasz cenne doświadczenie i (mam nadzieję) trochę elastyczności. Down Dog ma w portfolio także inne aplikacje do ćwiczeń i dość skomplikowany cennik, ale często można trafić na promocje.

Neuronation – Spokojnie, Twoja głowa sobie radzi

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Człowiek w kiepskim nastroju może mieć wrażenie, że jego pamięć jest gorsza, nie może się skupić i nie ma na nic siły. Neuronation pomaga odzyskać wiarę w zdolności kognitywne i ćwiczyć długie utrzymanie uwagi na jednym zadaniu, czego nam wszystkim ostatnio brakuje.

Neuronation to opracowany naukowo trening mózgu w postaci minigier. Celem jest uzyskanie jak najwyższego wyniku w czasie 1 minuty i 30 sekund. Z czasem ćwiczenia będą coraz trudniejsze, a Twoje zdolności coraz lepsze. Ćwiczyć będziesz zapamiętywanie, poznawanie wzorców, odnajdywanie obiektów, liczenie i tym podobne, podstawowe umiejętności, które są podstawą całej masy codziennych czynności. Przy tym ćwiczenia są zróżnicowane i nie ma szans, by się znudziły, choć oczywiście niektóre polubisz bardziej niż inne.

Neuronation ma wersję darmową i z abonamentem, w której jest więcej ćwiczeń. Aplikacja jest dostępna po polsku, ale i tak większość ćwiczeń bazuje na obrazkach.

Zostań wege na 30 dni – Albo chociaż dorzuć do diety trochę warzyw

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Na jesień ciągnie nas do słodkich przekąsek albo chrupiących produktów ziemniakopodobnych. To błąd! Nie dość, że po zimie trzeba będzie znów kombinować, jak by się tu zmieścić w strój kąpielowy, to jeszcze te produkty (celowo nie piszę „jedzenie”) sprzyjają paskudnemu nastrojowi. Proponuję więc eksperyment. Ściągnij apkę Zostań wege na 30 dni, poczytaj zawarte w niej ciekawostki, wypróbuj przepisy i obserwuj zmiany. Przede wszystkim jednak przestań jeść produkty, których składu nie dasz rady przeczytać.

Jestem przekonana, że dzięki temu zgubisz kilogram albo dwa, a więcej błonnika w diecie poprawi Ci rytm pracy układu pokarmowego. Zresztą nie brakuje badań łączących jedzenie większych ilości warzyw lub całkowitej eliminacji produktów odzwierzęcych z diety z poprawą różnych aspektów zdrowia. Oczywiście, zanim podejmiesz jakieś radykalne kroki, zasięgnij porady lekarza lub dietetyka śledzącego najnowsze doniesienia ze świata nauki. Żywienie i metabolizm to dla nas wciąż dziedzina pełna tajemnic. Niemniej chrupanie marchewki zamiast chipsów jeszcze nikogo nie zabiło.

Na koniec najważniejsze: jeśli czujesz, że w pojedynkę nic nie zdziałasz, idź do lekarza. Odpowiednia terapia farmakologiczna czy behawioralna może być niezbędna, by życie wróciło do normy. Na własnej skórze przekonałam się, że z zaburzeniami psychicznymi nie ma żartów. Warto postarać się o zdrowie „w głowie”. Dzięki temu cała reszta życia robi się łatwiejsza i przyjemniejsza.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne