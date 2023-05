Xiaomi zaprasza na premierę serii Poco F5. Oto, co na niej będzie

Już za kilka dni odbędzie się premiera dwóch smartfonów marki Poco – Poco F5 oraz Poco F5 Pro. Wydarzenie ma charakter globalny, będzie je można śledzić w polskich kanałach Xiaomi, co oznacza też premierę w naszym kraju.

Premiera nowych telefonów Xiaomi – Poco F5 i Poco F5 Pro – to wydarzenie, na które fani marki czekają już od kilku miesięcy. Nowe smartfony z najmocniejszej serii Poco F nie były dotąd nigdzie prezentowane, za to ich premiera obejmie od razu cały świat, w tym Polskę. Wiadomo już, że na niektórych rynkach telefony wejdą od razu do sprzedaży. Sklepowej premiery w naszym kraju też się można wkrótce spodziewać.

Globalna premiera online smartfonów Poco F5 i Poco F5 Pro odbędzie się we wtorek, 9 maja o godz. 14:00 naszego czasu. Przebiegać będzie pod hasłem #OdpalHipermoc.

Wydarzenie będzie można oglądać w oficjalnych kanałach Poco Polska w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter i YouTube.

FB: https://bit.ly/Premiera-POCO-F5-Pro-POCO-F5-Facebook

TW: https://bit.ly/Premiera-POCO-F5-Pro-POCO-F5-Twitter

YT: https://bit.ly/Premiera-POCO-F5-Pro-POCO-F5-YouTube

Z dwóch zapowiadanych nowości najwięcej emocji wywołuje Poco F5 Pro, który bazuje na znanym z Chin modelu Redmi K60 5G, chociaż nie jest to dokładnie ten sam telefon. Jego sercem jest układ Snapdragon 8+ Gen 1, któremu pomaga do 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Ekran AMOLED ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość 3200 x 1440 i odświeżanie 120 Hz. Zdjęcia wykonamy, korzystając z aparatów 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix oraz przedniego 16 Mpix. Energię dostarczy akumulator 5160 mAh z ładowaniem 67 W.

POCO F5 Pro (aka Redmi K60)

Snapdragon 8+ Gen 1

6.67" 3200 x 1440 AMOLED 120 Hz

5160mAh/67w

64MP + 8 MP + 2 MP (16 MP Front camera)

256GB / 12GB

Dual stereo speakers

Dual SIM / NFC /5G / Wireless charging

Android 13 pic.twitter.com/Nz0BWam9z8 — SnoopyTech (@_snoopytech_) May 4, 2023

Poco F5 to już model niżej pozycjonowany, ale też bardzo ciekawy. Znajdziemy w nim ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, układ Snapdragon 7+ Gen 2, nawet 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB wewnętrznej. Telefon jest też wyposażony w potrójny aparat 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix oraz przedni 16 MPix, a także akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W.

POCO F5

6.67" AMOLED 120 Hz

Snapdragon 7+ Gen2

12 GB RAM 256 GB internal Storage

64 MP + 8 MP + 2 MP (16 MP Front)

5000 mAh / 67w

Dual stereo speakers

NFC/5G

181g

Android 13

Black/White/Blue pic.twitter.com/kvbInQf3pQ — SnoopyTech (@_snoopytech_) May 4, 2023

Obydwa smartfony wejdą na rynek z Androidem 13 i MIUi 14.

