Xiaomi Poco F5 Pro nadciąga. Flagowiec debiutuje w Geekbench

O smartfonie Poco F5 Pro słychać już od jesieni 2022 r. Wszystko wskazuje na to, że w końcu doczekamy się jego premiery. Jeden z najmocniejszych telefonów Poco zadebiutował w benchmarku Geekbench.

Poco F5 Pro to smartfon, który pojawia się w przeciekach tak długo, że można już było o nim zapomnieć. Teraz jednak urządzenie przypomniało się w teście Geekbench, a z innych doniesień wynika, że od premiery dzielą nas już tylko dni, najwyżej tygodnie. Jednocześnie debiutu doczeka się podstawowy model F5 z układem Snapdragon 7+ Gen 2.

Wyżej pozycjonowany Poco F5 Pro to jednak znacznie ciekawsza propozycja. Potwierdzają się informacje, że jest to rebrandowana wersja Redmi K60 znanego już z rynku chińskiego. Nowy model Poco ma oznaczenie kodowe Xiaomi 23013PC75G, a jego sercem jest układ Snapdragon 8+ Gen 1. Choć nie jest to najnowsza jednostka, w portfolio budżetowej z założenia marki będzie to prawdziwy flagowiec.

W teście Geekbench 6 nowy Poco F5 Pro pojawił się w wersji z 12 GB pamięci RAM i z Androidem 13. Smartfon uzyskał 1302 punkty na jednym rdzeniu i 4080 na wielu rdzeniach.

W mediach społecznościowych krąży już zdjęcie, które ma przedstawiać Poco F5 Pro na żywo.

Z innych informacji wynika, że Poco F5 Pro otrzymał ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości 2K 1440 x 3200 z odświeżaniem 120 Hz. Pracę SoC wspierać będzie pamięć RAM w standardzie LPDDR5 i o wielkości 12 GB, pamięć wewnętrzna UFS 3.1 na pewno dostępna będzie w rozmiarze 256 GB, choć nie można też wykluczyć wersji 512 GB.

Sekcję foto reprezentują aparaty 64 Mpix z OIS oraz 8 Mpix, 2 Mpix oraz przedni 16 Mpix. Energię dostarczy akumulator 5160 mAh z ładowaniem 67 W – czyli w porównaniu z Redmi K60 (5500 mAh) bateria została nieco zmniejszona.

Źródło zdjęć: Xiaomi, Geekbench, Twitter

Źródło tekstu: wł.