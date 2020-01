Xiaomi szykuje MIUI 12

Xiaomi szykuje kolejną wersję swojej autorskiej nakładki na Androida. Chińczycy dali do zrozumienia, że MIUI 12 to kwestia czasu.

Niecały rok temu XIaomi już opublikował listę modeli, które otrzymają nadchodzącą wtedy nakładkę MIUI 11. Było ich aż 39. Nie oznacza to jednak, że posiadacze tych modeli dostali ją już wtedy. Kolejna wersja MIUI zadebiutowała bowiem dopiero we wrześniu. Teraz Xiaomi oficjalnie dało do zrozumienia, że pracuje nad MIUI 12. W jaki sposób? Pokazując logo najnowszego MIUI na chińskiej platformie mikroblogowej Weibo.

Niestety, Xiaomi nie wyjawił poza tym żadnych szczegółów. Opierając się jednak na tym jak wyglądało to w przypadku MIUI 11, niedługo powinniśmy się spodziewać listy modeli. W drugiej połowie roku pojawi się natomiast sama uaktualniona nakładka.

