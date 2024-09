Xiaomi Mix Flip globalnie razem z Xiaomi 14T i innymi nowościami marki

Już jutro odbędzie się wielka premiera nowości Xiaomi. Producent już wcześniej zapowiadał debiut serii Xiaomi 14T, ale na tym się nie skończy. Zobaczymy także Xiaomi Mix Flip.

Globalna premiera Xiaomi to okazja do pokazania kilku całkiem nowych lub wprowadzanych na światowe rynki urządzeń marki. Producent już od kilku dni nagłaśnia, że będą to smartfony Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro, czyli bardzo obiecująco zapowiadające się prawie flagowce z dobrymi aparatami, dużą mocą i rozwiązaniami sztucznej inteligencji Advanced AI.

Wydarzenie rozpocznie się już jutro, 26 września, o godzinie 14:00 naszego czasu, a miejscem premiery jest Berlin.

Będzie też Xiaomi Mix Flip i nie tylko...

W cieniu doniesień o serii Xiaomi 14T umknęła informacja o innych zapowiadanych przez markę urządzeniach. Przede wszystkim na światowe rynki wkroczy Xiaomi Mix Flip, czyli pierwszy w portfolio Xiaomi rozkładany smartfon w formie klapki.

Xiaomi Mix Flip ma zewnętrzny ekran AMOLED LTPS 4,01 cala (1392 x 1208), wewnętrzny AMOLED LTPO 6.86 cala (1.5K, 1224 x 2912) z odświeżaniem 120 Hz. Moc do pracy dostarcza Snapdragon 8 Gen 3, a sekcję foto tworzą dwa aparaty Leica z matrycami 50 Mpix oraz przedni 32 Mpix. Za czas pracy odpowiada akumulator 4780 mAh z ładowaniem 67 W. W Chinach ten model kosztował w dniu premiery od ok. 4200 zł (w przeliczeniu), jednak z tego, co wiadomo, w Europie będzie znacznie droższy – we wcześniejszych zapowiedziach wymieniana była kwota w przeliczeniu 5700 zł.

Na berlińskiej premierze Xiaomi zadebiutują także inne, nowe na globalnych rynkach produkty: słuchawki Xiaomi Buds 5, telewizor Xiaomi TV Max 100 2025 oraz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Wszystko wskazuje na to, że wszystkie te nowości trafią też do Polski.

Wydarzenie będzie można śledzić on-line na platformie X i w YouTube.

