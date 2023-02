Ceny Xiaomi 13 zwalają z nóg. Polacy będą je oglądać przez szybę

Czekamy na premierę Xiaomi 13 i już wiemy, że mało kogo w Polsce będzie stać. Sklepy za wcześniej udostępniły ceny Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro.

Ceny smartfonów Xiaomi 13 pojawiły się przynajmniej w dwóch miejscach. Wyszukiwarka jeszcze podaje w wynikach wyszukiwania cenę Xiaomi 13 z Komputronika: 4799 zł za wersję 8/256 GB. Strona została już zdjęcia, ale wyszukiwarka zdążyła ją zaindeksować.

Cennik Xiaomi 13 w Orange

Oczywiście Xiaomi 13 nie jest jedynym modelem w rodzinie. Razem z nim debiutować mają jeszcze Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13 Lite. Nie trzeba długo szukać, by w poszukiwaniu cen trafić do Orange… a właściwie do cennika zachowanego przez miuipolska. W dokumencie podane są ceny wszystkich trzech modeli Xiaomi 13, razem z datą zakończenia przedsprzedaży. Cennik datowany jest na 23 lutego 2023 i obowiązuje w ofertach:

Abonament komórkowy II,

Orange Love Internet/Telefon komórkowy,

Orange Love Internet/TV/Telefon internetowy/Telefon komórkowy dla nowych klientów.

Ceny wyglądają następująco, zależnie od planu komórkowego:

Xiaomi 13 5G 8/256 GB: od 4 787,99 do 4 679,95 zł,

Xiaomi 13 Pro 5G 12/256 GB: od 6300,15 do 6084,07 zł,

Xiaomi 13 Lite 5G 8/256 GB: od 2592,15 do 2340,19 zł.

Owszem, zapowiadają się bardzo zaawansowane smartfony z aparatami przygotowanymi wspólnie z legendarną firmą Leica. Tylko co z tego? Wciąż mówimy o marce Xiaomi, która nie należy ani do luksusowych, ani do szczególnie cenionych przez bardziej wymagających użytkowników. Wciąż pamiętamy, że Xiaomi zwykło dawać „więcej za mniej”. Tymczasem ceny serii Xiaomi 13 są porównywalne z Samsungami Galaxy S23 i iPhone'ami, a jest niemal pewne, że nie możemy liczyć na równie wysoką jakość oprogramowania.

Cennik Orange zdradza też, że smartfony będą dostępne w przedsprzedaży do 7 marca. Będzie więc pewnie też promocja na powitanie nowych Xiaomi nad Wisłą. Czy sprzedaż się rozpędzi? Przy tych cenach wątpię. Większość z nas będzie te smartfony oglądać tylko na wystawie.

Oficjalnie poznamy ceny i specyfikację Xiaomi 13 w niedzielę 26 lutego. O 16:00 naszego czasu startuje transmisja z premiery, którą będzie można obejrzeć między innymi na YouTubie:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: własne, miuipolska.pl