Xiaomi 13 - poznaliśmy nową datę premiery?

Premiera Xiaomi 13 została nieoczekiwane opóźniona i do tej pory nie podano nowej daty. Jednak pojawiło się kilka poszlak sugerujących, że nawet smartfony Xiaomi zostaną zaprezentowane już wkrótce.

Od dłuższego czasu było wiadomo, że Xiaomi szykuje się do premiery modeli z nowej serii. Początkowo wydarzenie zostało zaplanowane na 1 grudnia, lecz dzień wcześniej nieoczekiwanie je odwołano. Okazało się, że przyczyną takiego zabiegu mogła być śmierć Jianga Zemina, byłego przywódcy Chin. Nie podano jeszcze oficjalnie, na kiedy wydarzenie zostało przełożone.

Xiaomi 13 poznaliśmy możliwy termin premiery

Nadal brak oficjalnego potwierdzenia, lecz bardzo możliwe, że Xiaomi 13 i 13 Pro zostaną zaprezentowane już w najbliższą niedzielę 11 grudnia. Informacja pochodzi z blogu Weibo, którego użytkownicy podzielili się screenshotami banerów w aplikacji Mi Store. Pojawia się na nich znany plakat promocyjny opatrzony informacją o premierze ze zmienioną już datą.

Xiaomi 13 i 13 Pro - czego możemy się spodziewać?

Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi 13 i 13 Pro mogą stać się prawdziwym hitem końcówki tego roku. Obydwa urządzenia zostaną zaopatrzone w ekran AMOLED E6 z wysoką jasnością nawet do 1800 nitów w przypadku wersji podstawowej i 1900 w wersji pro. Xiaomi 13 będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,36 cala, co jest dobrą wiadomością dla osób lubujących się w nieco mniejszych urządzeniach niż wynosi aktualny standard. Z kolei wersja Pro będzie wyposażona w ekran o przekątnej 6,73 cala.

Sercem obydwu modeli będzie flagowy układ Snapdragon 8 Gen 2 z pamięcią RAM w standardzie LPDDR5X 8533 Mbps i nowoczesnym UFS 4.0. Z kolei za optykę i obrazowanie w nowych smartfonach Xiaomi będzie odpowiadać Leica.

Z tyłu Xiaomi 13 znajdziemy trzy aparaty. Głównym będzie Sony IMX800 z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix. Dodatkowo, znajdziemy tam moduł szerokokątny 12 Mpix i 10 Mpix z funkcją teleobiektywu. Z kolei Xiaomi 13 Pro skorzysta z sensora Sony IMX 989 o rozdzielczości 50 Mpix i stabliziacją Hyper OIS. Główny moduł będzie uzupełniony o aparat szerokokątny Samsung JN1 50 Mpix i aparat z teleobiektywem 50 Mpix (również Samsung JN1).

Źródło zdjęć: Weibo, Xiaomi

Źródło tekstu: Phone Arena