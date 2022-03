Masz WhatsApp? Jesteś ekstremistą i pójdziesz siedzieć

Rosyjska Prokuratura Generalna domaga się, aby spółka Meta Platforms Inc., a także jej usługi, z serwisem Facebook i komunikatorem WhatsApp na czele, zostały uznane odpowiednio za organizację ekstremistyczną i narzędzia terroryzmu. Dlaczego? Bo władzy nie podoba się nowy regulamin.

W czwartek Reuters poinformował, że Meta luzuje politykę w zakresie, jak sama to określenia, ekspresji politycznej. Praktycznie rzecz ujmując, chodzi o zezwolenie w wybranych krajach Pribałtyki i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, na publikowanie treści nawołujących do walki z Putinem lub Łukaszenką, a także ich armiami.

Mimo iż firma wyraźnie zaznaczyła, że agresji nie należy kierować w stronę cywilów, władze rosyjskie nie zamierzają puścić sprawy mimo uszu.

Prokuratura Generalna Rosji złożyła właśnie pozew z wnioskiem o uznanie firmy Meta za organizację ekstremistyczną, a co za tym idzie zakazanie wszystkich jej produktów na terenie Federacji Rosyjskiej. Równolegle wysłano prośbę do Roskomnadzoru o zablokowanie Instagrama, na którym to skasowano przy okazji oficjalne konto prokuratury.

Zgodnie z wydanym oświadczeniem nowa polityka Mety nosi znamiona terroryzmu (art. 205 kk FR), a także podżegania do nienawiści i wrogości z groźbą użycia przemocy (art. 282 kk FR). "Takie działania kierownictwa firmy nie tylko kształtują ideę dopuszczalności działalności terrorystycznej, ale mają również na celu podżeganie do nienawiści i wrogości wobec obywateli Federacji Rosyjskiej' – czytamy.

Typowo dla ostatnich działań Kremla w dziedzinie technologii i mediów społecznościowych pojawia się tu pewna niekonsekwencja, bo zarówno Facebook, jak i Instagram już wcześniej bywały cenzurowane przez Roskomnadzor. Czy wyrok sądu będzie wartością dodaną, sami oceńcie.

