W kolejnych krajach chce się odszkodowań od Apple'a

Apple jednocześnie uczestniczy w naprawdę wielu sądowych sporach. Po przegranej we Francji, teraz w kolejnych krajach grupy konsumentów zamierzają zmusić firmę do zapłaty odszkodowań.

Apple dalej ma problem przez sprawę sprzed trzech lat. Wielu klientów narzekało wtedy, że Apple specjalnie spowalnia ich telefony i naraża je na coraz gorsze działanie. W końcu w grudniu 2017 przedstawiciele formy przyznali, że spowalniali starsze modele, przy których akumulator mógłby zwyczajnie nie dać już sobie rady. Posiadacze iPhone'ów nie poczuli się jednak przekonani tym wyjaśnieniem i w wielu krajach stanęli do prawnej walki z amerykańskim gigantem. Wydawało się, że nie uda się jej po raz drugi rozgrzać niczyich serc.

Teraz sprawa jednak odżyła. Wszystko spowodowała Francja, a konkretnie jej sądy. Apple został tam zmuszony do zapłaty ponad 25 milionów euro. To bardzo pozytywna informacja, szczególnie, że sąd przyznał, że poprawka Apple'a była...delikatnie mówiąc niewskazana. Ta informacja dała w żale wielu osobom. Teraz do walki stanęły grupy zrzeszające konsumentów w pięciu różnych krajach. Mówimy tutaj o czterech państwach Europy i jednym z Ameryki Południowej. Obecnie swoich prawników szykują działacze z Brazylii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Belgii. Chcą oni 60 euro dla każdego dotkniętego problemem.

