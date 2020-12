USA przeznaczą 2 miliardy dolarów by wymienić sprzęt Huaweia

Amerykanie dalej prowadzą świętą wojnę ze wszystkim co pochodzi z Chin. Tym razem planują przeznaczyć dwa miliardy dolarów na wymianę infrastruktury sieci.

Huawei to lider segmentu 5G i jeden z najistotniejszych graczy na rynku infrastruktury sieci jako takim. To właśnie dzięki sprzętowi Huaweia i ZTE funkcjonuje cała łączność na wielu wiejskich terenach USA. Tamtejsza infrastruktura 2G, 3G oraz 4G to dosłownie wybór Huawei i ZTE albo nic. Amerykańskie władze zorientowały się jednak dopiero w trakcie swojej krucjaty przeciwko firmom, których głównym grzechem jest to, że mają czelność być z Chin. Długo trwały gorączkowe dyskusje co należy zrobić w tym temacie. W końcu USA ogłosiły, że dostawcy sieci będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany infrastruktury.

Cały fundusz będzie miał budżet sięgający niemal dwóch miliardów dolarów. Skorzystać z niego będą mogły te przedsiębiorstwa, które mają mniej niż dziesięć milionów klientów. Priorytet natomiast będą miały firmy z najmniejszą liczbą abonentów. Jednocześnie nie będą już mieli oni możliwości wymiany urządzeń na inne produkty chińskich firm. Sceptycy wskazują, że wiąże się to z podwyższeniem cen - skoro zniknie główny konkurent na rynku.

Źródło tekstu: phonearena, wł