Unia zdelegalizuje znaną aplikację? Termin mija 23 kwietnia

Wspólnocie nie podoba się najnowsza aplikacja twórców TikToka – TikTok Lite. Twórcom postawiono ultimatum.

Najbardziej pod górkę serwis TikTok ma niewątpliwie w Stanach Zjednoczonych, gdzie władza chce efektywnie wymusić jego przekazanie w ręce amerykańskie, ale, jak się okazuje, dzieje się również w Europie. Konkretniej w Unii Europejskiej, której nie podoba się najnowsze wcielenie platformy – TikTok Lite.

TikTok Lite wprawdzie nie jest dostępny w Polsce, przynajmniej na razie, ale korzystać mogą z niego już mieszkańcy innych krajów Wspólnoty – Francji oraz Hiszpanii.

Spór dotyczy natomiast tego, jak działa TikTok Lite, a chodzi o obowiązujący tam system benefitów. Przechodząc do rzeczy, platforma nagradza użytkowników za określone czynności, takie jak oglądanie wideo czy dawanie polubień. Za wszystko to przyznawane są wirtualne monety, które to jednak można później wymienić na dobra przedstawiające realną wartość, z bonami Amazon na czele.

Komisja Europejska zarzuca chińskiej spółce ByteDance, właścicielowi TikToka, że nie przeprowadzono stosownej analizy ryzyka. I ma to być uwaga o tyle krytyczna, że w opinii urzędników serwis niedostatecznie weryfikuje wiek swych użytkowników.

Komisja wyraża zaniepokojenie faktem, że „Program zadań i nagród” TikTok Lite, który umożliwia użytkownikom zdobywanie punktów podczas wykonywania określonych „zadań” w TikTok – takich jak oglądanie filmów, polubienie treści, obserwowanie twórców, zapraszanie znajomych do TikTok itp. — rozpoczęto bez uprzedniej starannej oceny zagrożeń, jakie ze sobą niesie

– czytamy w oficjalnym komunikacie KE.

Termin uzupełnienia braków wyznaczono pierwotnie na 18 kwietnia, ale nie został on dotrzymany. Kolejny, ponoć już ostateczny, jest datowany na 23 kwietnia. Unia grozi, że jeśli żądanie nie będzie spełnione, to TikTok Lite zostanie zakazany na terenie wszystkich państw członkowskich. Również tych, gdzie dopiero ma się pojawić.

