Ukraina może znowu nadawać. Sprzęt przyjechał z Japonii

Japonia dostarczyła Ukrainie przenośny sprzęt nadawczy. Dzięki temu publiczna telewizja oraz radio pogrążonego wojną kraju może dotrzeć do większego grona odbiorców.

W marcu 2022 roku Rosjanie zniszczyli główną wieżę telewizyjną w Kijowie. To spowodowało przerwę w nadawaniu ukraińskich kanałów telewizyjnych, do czasu wznowienia przekazu za pomocą nadajników zapasowych. Teraz publiczna telewizja oraz radio pogrążonego w wojnie kraju będzie mogło docierać do szerszego grona odbiorców dzięki przenośnym nadajnikom z Japonii. Sprzęt ten został w ubiegłym tygodniu przekazany przedstawicielom publicznych nadawców z Ukrainy przez ambasadora Japonii w tym kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii poinformowało, że ukraiński nadawca publiczny nadaje programy za pomocą urządzeń przenośnych od czasu zniszczenia wieży telewizyjnej. Jednak według ministerstwa nadawca potrzebuje więcej sprzętu. Jak powiedział szef resortu Hayashi Yoshimasa, podarowane Ukrainie za pośrednictwem Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej urządzenia będą promować uczciwą i dokładną komunikację oraz wzmocnią demokrację w tym kraju.

Hayashi Yoshimasa dodał również, że Japonia będzie uczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy, wspierając ludność kraju przeżywającego narodowy kryzys.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: nhk.or.jp, satkurier.pl